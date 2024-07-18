YKS’de tercih maratonu... Kontenjan düştü rekabet arttı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları önceki gün açıklandı. ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Kılavuza göre tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos’ta yapılacak. Tercih yapan adaylar için üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde ikamet eden adaylar için merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan programlarda özel kontenjan ayrılıyor. 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylara özel kontenjanlar bulunuyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edecek adaylar için de başarı sıralaması uygulaması devam ediyor.

60 BİNDEN FAZLA AZALDI

“Sınavda özellikle matematik adayları mutlu etmedi. Türkçe ve sözelde yüksek net çıkarabilenlerin de istediği sıralamalar gelmedi” diyen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, şöyle konuştu: “Tercih yapacak aday sayısında yaklaşık 150 bin kişilik bir eksilme söz konusu. Kontenjanlarda da 60 binin üzerinde azalma var. Yeni açılan bölümler ya da eklenenler var ama özellikle kontenjanı düşürülen bölümlerde yerleşme şansı azalabilir. Tercih yelpazesini biraz daha geniş tutmak gerek. 24 tercih hakkının 24’ü de kullanılmalı ki şans artsın.

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EŞİT AĞIRLIK VE SÖZELDE

Sayısalda çok sürpriz sonuçlar çıkmadı. Eşit ağırlık ve sözel bölümlerde rekabet daha çok olacak. Yabancı dil bölümlerinde standart durum pek değişmedi. Tercih eğilimleri geçen yılla ile benzerlik gösterir. 2 yıllık bölümlerde sağlık bilimleri alanları ve 4 yıllıklarda ise bilişim mühendisliği en çok tercih edilenler arasında yer alır.”

YAPAY ZEKÂ POPÜLER OLACAK

Yeni açılan siber güvenlik, yapay zekâ gibi bölümler tıp kadar popüler olmasa da çok tercih edilecek bölümler arasında yer alıyor. Bu bölümlerde sıralama şartı aranmıyor ancak birçok üniversite ön sıralardan öğrenci alacaktır.

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6 KRİTİK NOKTA

- YKS tercihlerinin bu yıl çok daha kritik olduğuna dikkat çeken Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt, tercih yapacak adayların dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

1-Tercih listesinde ilk sıralarda (ilk 4 ya da 5 tercih) başarı sırasının üzerinde ve en çok istenilen bölümleri yazın.

2-Orta sıralarda (5 ile 18’inci tercihler) yerleşme olasılığı yüksek olan ve başarı sırasına yakın olan bölümlere yer verin.

3-Son sıralarda (19 ve 24’üncü tercihler) ise yerleşme olasılığının çok yüksek olduğu bölümlere yer vermek daha doğru.

4-Adaylar bir yükseköğretim programına yerleştirilmişse aynı yıl yapılacak olan ek yerleştirmelere başvuru yapamaz.

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5-Tercih yapılırken istek sırası önemli. Açıkta kalmamak adına istenilmeyen bölümler tercih listesine alınmamalı.

6-Tercih edilen bölüm ve üniversiteye dair özel koşulları tercih kılavuzundan adayın mutlaka okuması gerekiyor.

YÖK’TEN VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE ÜCRET UYARISI

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih döneminin başlangıcı öncesinde YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim öğretim ücretleri konusunda uyarılarda bulundu. YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla vakıf üniversitelerine gönderilen yazıda özetle “İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı” denildi. YÖK geçtiğimiz yıl, 27 Mayıs 2023’te de vakıf üniversitelerini eğitim öğretim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam yapmamaları konusunda uyarmıştı.(Eğitim SERVİSİ)