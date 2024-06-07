YKS’de son gün önerileri... Başarmak için pozitif düşün

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Adayların heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran’da düzenlenecek. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu sınav, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda yapılacak. Uzmanlar yarın başlayacak sınav öncesi son günde olumlu düşünmenin başarıyı getireceğine dikkat çekiyor...

KAYGIYI BIRAKIN

Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt: “Başarılı olmak için öncelikle pozitif düşünün ve olumsuz duygular, kaygılardan uzak kalın. Sınavı ölüm kalım meselesi veya ciddi bir varoluş meselesi olarak görmeyin. Özellikle ‘Ben bunu yapamam’, ‘Sınavlarda hiçbir zaman başarılı olamadım’ gibi düşünceleri bir kenara bırakın. ‘Bu sınava çok iyi hazırlandım’, ‘Yapabileceğimin en iyisini yaptım’ gibi cümleler kaygınızı azaltır. Diğer yandan sınava gireceğiniz okulu önceden görmek, kendinizi iyi hissetmeniz açısından önemli. Yakın çevrenizle moral bozucu tartışmalardan uzak durunuz. Daha ziyade rahat olacağınız ortamları tercih edin.”

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BUNLARI YAPMAYIN

Prof. Dr. Mustafa Uslu (Akdeniz Üniversitesi):

- Kontrolü, stresli bir ruh haline bırakmayın. En önemli konu stresinizi kontrol altında tutabilmek.

- Sınav öncesinde risk yaratabilecek, sakatlanabileceğiniz eylemlerden ve tehlikeli sporlardan kaçının.

- Beslenmenize dikkat edin. Daha önce denemediğiniz ve nasıl hazırlandığını bilmediğiniz yeni besinleri tüketmeyin.

- Tablet başında çok vakit geçirmeyin. Doğaya çıkın.

AİLELER DİKKAT

Doç. Dr. Serkan Denizli (Ege Üniversitesi): Sınavda başarılı olmak akademik bir performans. Ancak bu performansın iyi ya da kötü olması bireyin değerini belirleyen bir ölçüt olamaz. Unutmayın çocuğumuz hedeflerine uygun adımları atarak ilerlerken içinde bulundukları durumu sağlıklı değerlendirmeleri ve doğru tanımlamalar yapmaları onların hedeflerine ulaşmasında yardımcı olur.

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1.5 MİLYON ADAY İLK KEZ SINAVA GİRECEK

- YKS kapsamında TYT’ye 3 milyon 120 bin 878, AYT’ye 2 milyon 19 bin 709 ve YDT’ye ise 233 bin 389 aday başvurdu. Bu başvurulardan 1 milyon 428 bin 926’sı ilk kez gerçekleşti. Başvuranların 1 milyon 614 bin 728’ini kadın, 1 milyon 506 bin 150’sini erkek adaylar oluşturdu. Sınava girecek en genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında.