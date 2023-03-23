YKS’de son gün

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ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Mart’ta başlayan başvurular, bugün saat 23.59’a kadar elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapılabilecek.

GEÇ BAŞVURU ŞANSI

Başvuru süresini kaçıran adaylar, 27 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında geç başvurma şansına sahip. Geç başvurulardan alınan yüzde 50’lik ek ücret ise bu yıl alınmayacak. YKS’ye başvuran ancak AYT veya YDT’ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için sınav ücretini yatırarak başvuru yapabilecek. YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyecek.