YKS’de son dakikacılara son beş tavsiye

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YKS’ye giren 2 milyon 819 bin 362 aday, 1 milyon 58 bin 345 kontenjana yerleşmek için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bugün saat 23.59’a kadar tercih yapabilecek. Uzmanlar tercihini ve sisteme girişini hâlâ yapmayan binlerce aday olduğunu belirtiyor. Eğitim Uzmanı ve Psikolojik Danışman Cihan Yeşilyurt, tercihini son dakikaya bırakan adaylara önerilerini 5 maddede sıraladı:

BÖLÜM ÖĞRENCİLERİYLE KONUŞUN

1) Öncelikle tercih yapıp yapmama kararını gün içinde vermeliler. 2024’te üniversiteye yerleştiklerinde Ortaöğretim Başarı Puanlarının (OBP) 2025’te yarı yarıya kesileceğini unutmamalılar. Okumayacakları bir bölümü kesinlikle tercih listelerine almamalılar.

2) Tercih yapacaklarsa üniversite ve meslek seçimine artık karar vermeli, olanakları varsa üniversite ziyaretleri yapmalılar.

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3) Meslek seçiminde kararsızlık yaşayanlar, yükseköğretim programlarının ders içeriklerini incelemeli. O bölümde okuyan öğrencilerle konuşmaya çalışmalı.

HİÇ OLMAZSA SON SAATE KALMAYIN

4) Anne babalar çocukları ile yaşadıkları çatışmayı çözmek için rehber öğretmenlerinden destek almalı.

5) Tercihinizi son güne bıraktıysanız bari son saate, saniyelere bırakmayın. Her ne kadar bu gece 23.59’a kadar zaman olsa da işlemlerinizi birkaç saat önce tamamlamış olun. Çünkü önceki yıllardan biliyoruz ki son anlarda aşırı yüklenme nedeniyle sistem ağırlaşabiliyor. Bu da başvurunuzu tamamlayamamanıza neden olabilir.

KAYITLAR AĞUSTOS SONU

YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşme hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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24 TERCİH HAKKI

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor. YKS tercihleri için bu yıl depremzede adaylar ve 34 yaşını doldurmuş kadınlar ile gazi ve şehit ailelerine özel kontenjan ayrıldı. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılıyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmıyor. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli sayılmıyor. Tercih yapacak adaylar, sadece elektronik ortamda yapılacak işlemlerin geçerli olacağını unutmamalı.