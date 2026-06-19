YKS’de son dakika önerileri

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TYT yarın saat 10.15’te, AYT pazar 10.15’te ve YDT de pazar öğleden sonra 15.45’de başlayacak.

EN GEÇ 15 DAKİKA...

Adaylar binalara sınava en geç 15 dakika kalana kadar alınacak. Belgede yer alan uyarıya göre TYT ve AYT için saat 10.00’dan sonra sınav binasına, saat 10.15’ten sonra ise sınav salonuna aday alınmayacak. ÖSYM ayrıca kimlik kontrolü, üst araması ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav merkezinde bulunmaları gerektiğini belirtiyor.

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KİMLİKLERİNİZİ UNUTMAYIN

ÖSYM kurallarına göre adayların sınava giriş belgesinin yanı sıra fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulundurması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, fotoğraflı nüfus cüzdanı, geçerlilik süresi devam eden pasaport ve geçici kimlik belgesi sınav için kabul edilen belgeler arasında yer alıyor. Ehliyet, öğrenci kimliği, kurum kartları veya meslek kartları ise sınava girişte geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmiyor. Kimlik belgesinde adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf bulunması gerekiyor. Fotoğrafsız kimliklerle adaylar sınava alınmıyor. Ayrıca geçerlilik süresi dolmuş pasaportlar da kabul edilmiyor.

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TELEFON VE AKILLI SAAT YASAK

Sınav binalarına cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, bluetooth cihazları, kamera, ses kayıt cihazları, USB bellek ve benzeri elektronik araçlarla giriş yapılamıyor. Bunun yanı sıra çanta, cüzdan, anahtarlık, araç anahtarı, metal para, banka kartı, kitap, defter, not kâğıdı, hesap makinesi ve her türlü elektronik cihaz da yasaklı eşyalar arasında bulunuyor. Küpe, kolye, yüzük, broş gibi takılar ile metal içerikli aksesuarların da sınav binalarına getirilmemesi isteniyor. Sınav sırasında adayın üzerinde yasaklı eşya tespit edilmesi halinde sınav geçersiz sayılıyor.

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BUNLARI YAPIN

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YKS adaylarının son günü ve sınav anında uygulanacak stratejilerle ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt şöyle sıraladı:

SINAV GÜNÜ

- Erken kalkın.

- Hafif ve sağlıklı bir kahvaltı yapın.

- Rahat kıyafetler tercih edin.

- Kimliğinizi, sınava giriş belgenizi ve suyunuzu yanınıza aldığınızdan emin olun.

- Sınav binasında en geç bir saat önce hazır bulunun.

SINAV ANINDA

- Kitapçığı eksik sayfa veya baskı hatası açısından kontrol edin.

- Denemelerde kullandığınız stratejiyi uygulayın.

- Yapamadığınız soruya takılıp kalmayın, daha sonra dönmek üzere geçin.

- Yorulduğunuzda kısa bir mola verip nefesinize odaklanın.

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- Sürenizi düzenli olarak kontrol edin.

- Tüm şıkları okumadan cevap vermeyin.

- Kodlamaları sona bırakmayın.

- Sınav süresinin tamamını kullanın ve çıkmak için acele etmeyin.

- Sınav bitmeden önce kodlamalarınızı mutlaka kontrol edin.