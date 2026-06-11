YKS’de son 10 gün uyarıları: Bol bol soru çözün deneme sınavı yapın

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. 21 Haziran Pazar günü ise sabahtan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Bu yıl sınava 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. Öğrencilerin son günlerde yoğun stres yaşayabildiğini belirten eğitim uzmanları, şu uyarılarda bulundu:

ÖLÜM KALIM MESELESİ OLMASIN

Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt, kalan son günlerde yapılmaması gerekenleri şöyle sıraladı:

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1- MEBİ uygulamasındaki soruları görmezden gelmeyin. Deneme sınavlarını ve testleri incelememek ve çözmemek, sınavın mantığını kavrama fırsatını kaçırmak anlamına gelir.

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2- Deneme sınavlarını bırakmayın. Son günlerde deneme çözmeyi azaltmak veya tamamen bırakmak, sınav temposundan uzaklaşmaya neden olabilir.

3- Zaman yönetimini ihmal etmeyin. Deneme sınavlarında süre tutmadan çalışmak, gerçek sınavda zaman baskısını daha yoğun hissetmeye yol açabilir.

4- Son hafta yeni konular öğrenmeye çalışmayın. Sınava günler kala yeni konu yüklemesi yapmak, mevcut bilgilerin karışmasına ve kaygının artmasına neden olabilir.

5- Sınavı hayatın dönüm noktası olarak görmeyin. YKS’yi bir ölüm kalım meselesi haline getirmek, adayların üzerindeki baskıyı artırabilir.

6- Olumsuz iç konuşmalara teslim olmayın. “Yapamayacağım”, “Başaramayacağım” gibi düşünceler motivasyonu ve özgüveni zedeler.

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7- Moral bozucu ortamlarda bulunmayın. Sürekli sınav stresi konuşulan veya kaygıyı artıran ortamlarda vakit geçirmek psikolojik olarak yıpratıcı olabilir.

8- Uyku düzeninizi bozmayın. Geç saatlere kadar ders çalışmak veya düzensiz uyumak, dikkat ve konsantrasyon üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

9- Beslenmenin önemini göz ardı etmeyin, alışık olmadığınız yiyecek ve içecekleri tüketmeyin. Düzensiz beslenmek ya da aşırı tüketim alışkanlıkları edinmek, hem fiziksel hem de zihinsel performansı etkileyebilir. Özellikle sınava yakın günlerde yeni besinler denemek sağlık sorunlarına yol açabileceğinden risk oluşturabilir.

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10- Riskli spor ve davranışlardan uzak durun. Motosiklet kullanmak, tehlikeli sporlar yapmak veya sakatlanma ihtimali yüksek aktivitelerde bulunmak sınav öncesinde kaçınılması gereken davranışlar arasında yer alıyor. Bunların yerine yürüyüş hafif koşu gibi egzersizler beden sağlığınıza iyi gelir.

YENİ KONU ÖĞRENMEYİN

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk:

“YKS’ye birkaç gün kala eksik görülen tüm konuları yetiştirmeye çalışmak yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Bu yaklaşım öğrencinin hem motivasyonunu düşürür hem de kaygı seviyesini artırır. Bu son günlerde artık yeni bilgiler öğrenmek yerine mevcut bilgileri pekiştirmek daha doğru olur. Adaylar kendilerini başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmalı. Kimsenin kaç soru çözdüğüne ya da hangi netlere ulaştığına odaklanmayın. Her öğrencinin öğrenme süreci farklıdır. Son günlerde sosyal medya kullanımını sınırlandırmak, zihinsel olarak daha sakin kalmaya yardımcı olacaktır. Sınav giriş belgesi, kimlik kartı ve sınav sabahı için ulaşım planı önceden hazırlanmalı. Adaylar sınava girecekleri yeri önceden görmeli. Son dakika telaşı, sınav öncesinde gereksiz enerji kaybına neden olabilir. Bu sınav uzun bir emeğin sonucu. Son günlerde yapılacak en doğru şey, bugüne kadar öğrenilenlere güvenmek ve sakin kalmaktır. Adaylar önce kendilerine inanmalı. Başarı sadece bilgiyle değil, doğru psikolojiyle de bağlantılı. Sınav günü yapılamayan sorulara değil öncelikle yapabileceğiniz sorulara odaklanmalısınız.”