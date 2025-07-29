YKS’de ‘özel’ başarı

Haberin Devamı

ÖZEL gereksinimli öğrencilerin mesleki eğitimde yer almaları ve istihdama katılmalarının önü iki yıl önce açılmış, yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girme hakkı da kazanmıştı. Atılan bu adım meyvelerini vermeye başladı. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimini desteklemeyi amaçlayan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan down sendromlu 7 öğrenci de YKS’de tercih yapma hakkı kazandı ve 2 yıllık ön lisans programlarının kapısını araladı.

Doç. Dr Mustafa Otrar

MATEMATİKTE 11 DOĞRU

Okulun öğrencilerinden Şüheda Nur Kiraz binlerce adayın sıfır çektiği TYT matematik testinde 12 soruyu doğru yanıtlama başarısı gösterdi.

Haberin Devamı

Depremde evi yıkılan Şükriye Efser Kaya da matematikten 11, Türkçe testinden 6, sosyal bilimlerden 2, fen bilimlerinden 4 doğru yaparak ailesine ve öğretmenlerine büyük sevinç yaşattı. Beyza Akbayır, Hasan Talha Köse ile Tunahan Yılmaz daYKS’de başarılı olarak gelecekleri adına önemli bir adım attı. 101 öğrencisi olan okulun müdürü Hüseyin Benli, öğrencilerinin başarısını ve bu yolda attıkları adımları şöyle anlattı: “Biz iki yıldır öğrencilerimizi bu sınava hazırlıyoruz. 101 özel gereksinimli öğrencinin olduğu okulumuzda 7 öğrencimiz YKS’de tercih yapma hakkı elde etti. Pek çok öğrencinin sıfır çektiği bir sınavda bizim öğrencilerimizin bu başarıyı elde etmeleri, ortalama 1 milyon sıralama elde etmeleri çok kıymetli. 2 yıllık üniversite okuyabilecek bir başarı elde ettiler. Zorlu günlerin, kayıpların ardından YKS’de başarı elde eden öğrencilerimizden her biri bizi gururlandırdı.”