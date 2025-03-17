YKS’de OBP adaletsizliği... 1 puan 150 bin adayı etkiliyor

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ÜNİVERSİTE sınavında kazanılan puan ve elde edilen sıralamanın üzerindeki belirleyici etkisi, özellikle liseyi bitirme aşamasındaki öğrenciler için OBP’yi çok önemli hale getiriyor. Üniversiteye girişte taşıdığı önem nedeniyle de bazı öğrenciler sadece OBP puanını yükseltmek için daha kolay okullara kaydını aldırabiliyor.

HAYALET OKULLAR

İddialara göre sadece OBS satan okullar bile var. ‘Hayalet okul’ olarak adlandırılan bu okullar öğrencililere belirli bir ücret karşılığında diploma ve OBP notu satıyor. Öğrenci okula neredeyse hiç gitmiyor, okuldaki sınav sorularını önceden öğrenerek başarıyla derslerden geçiyor ve sonucunda YKS’de yüksek bir OBP ile birçok adayın önüne geçebiliyor. Bu uygulamaya, okulun saygınlığını ve öğrencilerinin YKS başarı ortalamasını artırmak için bazı devlet okullarında başvurulduğu da iddia ediliyor. Adaletsizlik de tam olarak burada başlıyor. Birçok öğrenci köklü liselerin zor müfredatlarında başarı sağlamak için ter dökerken kolayca verilen yüksek OBP’ler adaylara da haksız kazanç sağlanmış oluyor.

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PUANTAJ ÖNERİSİ

İstanbul’un köklü kurumlarında ve Anadolu liselerinde uzun süredir idarecilik yapan bir okul müdürü, öğrencilerin OBP ile ilgili çok ciddi endişelendiğini, bu nedenle hayalet okullara geçişin çok olduğunu söyledi. Müdür, OBP krizini şöyle anlattı: “Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyarılarıyla hayalet okula geçen öğrenci sayısında azalma oldu. Ancak bitmedi. Öğrencilere bu noktada destek olunması gerekiyor. Daha toleranslı ve öğrenci odaklı yaklaşımlar hayalet okula geçişi azaltır. 12’nci sınıfta öğrencilerin sınava hazırlığa da önem verdiği göz önünde bulundurularak okullarda dersler biraz hafifletilebilir. Okullar arası uyumu sağlama anlamında özel okullar ile devlet okulları arasında birlikte çalışmalar yapılabilir. Bu noktada ortak panellere, çalıştaylara ihtiyaç var. Beceri esaslı eğitimin daha da özendirilmesi için öğrencinin ilçe, il, ulusal ve uluslararası çalışmalarındaki başarıları belirli bir puantaj belirlenerek OBP’ye eklenebilir.”

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OKULLA BAĞI KOPARTIYOR

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, OBP hesaplanırken lise türleri arasındaki farkın gözetilmemesinin dengesizliğe sebep olduğunu belirtti. “Standardize olmamış bir puanın sınava etki etmesi çok doğru değil” diyen Ünsal, OBP adaletsizliğiyle ilgili şunları söyledi: “Bazı puan aralıklarında, adaylar 150 bin kişinin gerisine düşebiliyor. YKS’de daha başarılı olmasına rağmen çok gerilere düşüş yaşanabiliyor. Bu durum ölçme değerlendirme standardının olmamasından kaynaklanıyor. İyi bir Anadolu lisesinden nispeten düşük bir OBP ile mezun olabilecek bir çocuk okul değiştirme yolunu seçebiliyor. Bazıları da hayalet okullara yöneliyor. İyi fen ve anadolu liselerinin dışındaki pek çok okul kolay diploma notu dağıtabiliyor. Eskiden özel okullar bu yola daha çok başvururken, devlet okullarında daha objektif ölçme değerlendirme yapılırdı. Ancak bu durum da değişti.”

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OKULLA BAĞI KOPARTIYOR

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, OBP hesaplanırken lise türleri arasındaki farkın gözetilmemesinin dengesizliğe sebep olduğunu belirtti. “Standardize olmamış bir puanın sınava etki etmesi çok doğru değil” diyen Ünsal, OBP adaletsizliğiyle ilgili şunları söyledi: “Bazı puan aralıklarında, adaylar 150 bin kişinin gerisine düşebiliyor. YKS’de daha başarılı olmasına rağmen çok gerilere düşüş yaşanabiliyor. Bu durum ölçme değerlendirme standardının olmamasından kaynaklanıyor. İyi bir Anadolu lisesinden nispeten düşük bir OBP ile mezun olabilecek bir çocuk okul değiştirme yolunu seçebiliyor. Bazıları da hayalet okullara yöneliyor. İyi fen ve anadolu liselerinin dışındaki pek çok okul kolay diploma notu dağıtabiliyor. Eskiden özel okullar bu yola daha çok başvururken, devlet okullarında daha objektif ölçme değerlendirme yapılırdı. Ancak bu durum da değişti.”

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OBP ETKİSİ YÜZDE 12

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) için yerleştirme puanları hesaplanırken, adayın diploma notu önce 5 ile çarpılır. Çıkan sonuç 0.12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenir. Örneğin 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfın sonucunda oluşan diploma notu 80 olan adayın OBP’si 48 olarak hesaplanıyor. En yüksek OBP 60 olabiliyor, bu puanın sınava etkisi ise yüzde 12 olarak gerçekleşiyor.