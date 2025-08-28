YKS’de kaybedenlerin psikoloji sınavı

Haberin Devamı

YKS yerleştirme sonuçlarına göre sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adayın 785 bin 186’sı üniversiteli oldu. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 99’u doldu. Vakıf üniversitelerinde ise bu oran yüzde 77’de kaldı. Yıllardır iyi bir üniversite hayali kuran adaylardan bazıları, hayatları için önemli bir dönüm noktası olan yerleştirme sonuçlarına baktıkları anları kayda aldı.

SON TERCİHİME YERLEŞMEYİ KALDIRAMADIM

YKS’de 25 bininci olduğu halde son tercihi olan Atatürk Üniversitesi’ne yerleşen ve istediği üniversiteye gidemeyecek olmaktan duyduğu üzüntüsüyü sosyal medyada göz yaşlarıyla paylaşan Meryem Çeviker duygularını şöyle paylaştı:

“Geçen yıl 112 bininci olduktan sonra hukuk hayali kurduğum için bu yıl tekrar hazırlandım. Geçen seneki hatalarımı yapmayarak büyük bir sıçrama gerçekleştirdim ve bu yıl 25 bininci oldum. Sınav sonuçları açıklandığında çok sevinmiştim. Tercih kılavuzuna baktım ve ilk sıralara geçen yıl hukukta 24 bininciyi alan Bursa Uludağ Üniversitesi, 25 bininciyi alan Selçuk Üniversitesi, ve 20 bin ila 30 bin arası alan Sakarya, Pamukkale gibi üniversiteleri yazarak 13 tercih yaptım. Son tercihim ise geçen yıl 50 binle kapatan Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi oldu. Yerleştirme sonuçları açıklanana kadar ilk 5-6 tercihimden birine yerleşebileceğimi düşünüyordum. Ancak açıkta kalmamak için yazdığım son tercihime yerleşmek beni büyük hayal kırıklığına uğrattı ve çok sinirlendirdi. Bu nedenle videoyu çekerken ağladım. Vakıf üniversitesinde benden 100 bin kişi gerideki öğrenci hukuk okuyabiliyor. Ben ise son tercihime yerleştim. Vakıf ve devlet arasındaki bu adaletsizlik de beni oldukça üzdü. Ancak Atatürk Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler videomu gördükten sonra bana çok güzel mesajlar attılar. Güzel bir öğrencilik hayatı yaşadıklarını söylediler. İlk şoku atlattıktan sonra şimdi ruhsal olarak daha iyiyim.”

‘YERLEŞEMEDİNİZ’ YAZISI

ÖSYM’nin sonuç sorgulama ekranında “Bir yükseköğretim kurumuna yerleşemediniz” yazanlar bu yıl için yitip giden hayallerine gözyaşlarıyla veda ederken istedikleri üniversite ya da bölüme yerleşemeyenler de büyük üzüntü yaşadı. Bu hayal kırıklığı ve üzüntüyü yaşayan adayların önünde şimdi de zor bir psikolojik sınav var. Uzmanlar bu dönemi atlatabilmeleri için adaylara şu tavsiyelerde bulundu:

YENİ BİR SAYFA AÇIN

Prof. Dr. Memduh Sami Taner (Akdeniz Üniversitesi):

“Özellikle çalışıp çabalayıp ilk 50 bine giren ama istediği üniversiteye yerleşemeyenler için hayal kırıklığı daha büyük oldu. 17-20 yaş arası için yönetmesi zor bir psikolojiden bahsediyoruz. Suçlamayan anne babanın desteğine en çok ihtiyaç duyulan dönemdir. Çünkü bu onlar için hayatlarının ilk büyük hayal kırıklığıdır. Zihinsel ve ruhsal tükeniş anlarında fiziksel aktiviteler insana iyi gelebilir. Bu durumda olan bir genç kendiyle kaldığı uzun yürüyüşler yaparsa, hazırlık sürecinde ihmal ettiği gitarını köşeden alırsa ilk şoku daha kolay atlatacaktır. Yeni bir sayfa açmaktan başka bir çare yok. Önlerinde iki yol var, ya tekrar deneyecekler ya da iş hayatına atılmak ve başarılı olmak için kendilerini geliştirmenin yollarını arayacaklar.”

KİMSE SÜREKLİ KAZANAMAZ

Prof. Dr. Neslihan İnal (Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı):

“Sınavlar, kendimizle ilgili eksiklikleri, yanlış stratejileri, doğru hedef koyup koyamadığımızı, güçlü ve zayıf yanlarımızı fark etmemizi sağlar. Sınavda edindiğimiz tecrübeyi de bir sonraki deneyimde kazanmanın anahtarına dönüştürebiliriz. Sınavlar hayatın gerçekleriyle örtüşür yani kazanmak kadar kaybetmek de vardır. Hiç kimse sürekli kazanamaz ya da kaybetmez. Eğer bu defa kazanamadıysanız bunu bir iyileşme, güçlenme ve daha iyisini yapmak için toparlanma aracı olarak görmeniz gerekir. Bu düşünce seneye yeniden deneyecek olan adaylar için ayağa kalkmak ve motivasyon sağlamak için doğru olacaktır. Aileler eleştirerek ve aşağılayarak değil çocuklarının nerede eksik ya da yanlış yaptığını kendisinin bulmasını sağlayacak şekilde yaklaşmalı.”

ŞAMPİYONLARIN TERCİHİ MÜHENDİSLİK VE HUKUK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, birinciler tıp fakültesinden çok mühendislik ve hukuk bölümlerine yöneldi. 2025 yılının 5 birincisi mühendislik, biri hukuk fakültesini kazanırken, geçen yılki birincilerden 4’ü mühendislik, 2’si iktisat, diğerleri işletme, ekonomi ve tıp bölümüne yerleşmişti. 2023 yılındaki şampiyonlar da tıp, mühendislik, hukuk, ekonomi, psikoloji, ilahiyat bölümlerini kazanmıştı. 2022 ve 2021 yıllarındaki birinciler ise mühendislik, tıp, hukuk, iktisat, psikoloji, ilahiyat ile siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerini tercih etmişti.

EK YERLEŞTİRMEYE DİKKAT

YÖK Başkanı Erol Özvar, tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt döneminin gerçekleşeceğini belirterek şunları söyledi: “Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkânlardan faydalanmaya davet ediyorum. Böylesine rekabetçi bir süreç sonunda elde edilen bu fırsat mutlaka değerlendirilmeli. Ayrıca herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeli. Onların boş kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacak.”

KİM NEREYE YERLEŞTİ?

TYT’de ve AYT sayısal puan türünde birinci olan Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü burslu kazandı. AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birinci olan Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşti. YDT İngilizce birincisi Mehmet Sarak, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne burslu, YDT Fransızca birincisi Arda Eren Kartal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları’na burslu, YDT Arapça birincisi mezunu Abdulvahap Burro da İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti. YDT Rusça birincisi Ediz Doğan Karakoç ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı.