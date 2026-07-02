YKS’de iki düzeltme... Bir soru iptal bir cevap değişti

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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Haziran’da gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran’da uygulanan Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri, cevap anahtarlarının kontrolü ve adaylardan gelen itirazların değerlendirilmesi sonucunda tartışmalı sorularla ilgili kararlarını açıkladı.

TÜREV SORUSU

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Buna göre; AYT Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 23 numaralı sorunun doğru cevabını “C” seçeneğinden “A” seçeneğine çevirdi. Soru, türev konusundan hazırlanmıştı. Adaylardan, türevi verilen bir fonksiyonun yalnızca bir kökü olduğu bilgisi ve türev grafiğinden hareketle kökün hangi aralıkta bulunabileceğini belirlemeleri isteniyordu. Sınavın ardından çok sayıda matematik öğretmeni ve eğitim uzmanı, ilk cevap anahtarında doğru seçenek olarak açıklanan “C” şıkkına itiraz etti. Eğitimciler, soruda verilen iki koşulun birlikte değerlendirilmesi halinde doğru cevabın “A” olması gerektiğini savundu. ÖSYM de yapılan bilimsel inceleme sonucunda cevap anahtarını güncelledi.

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EDEBİYATTA İPTAL

İptal edilen soru ise AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde yer aldı. Soruda, Halide Edip Adıvar’ın bir romanı tanıtılıyor ve adaylardan bu eserin hangisi olduğu soruluyordu. Parçada, romanın başkişisinin Refik Cemal olduğu, Nermin ile evlenme hazırlığı yaptığı ve eserde kadının eğitimi ile toplumdaki yerine ilişkin konuların işlendiği ifade ediliyordu. Bu da sınavın hemen ardından sosyal medyada ve eğitim çevrelerinde en çok tartışılan sorulardan biri oldu. Eğitimciler, sorunun işaret ettiği eserin Handan olduğunu, ancak romandaki karakter adının “Neriman” olması gerekirken “Nermin” olarak yazıldığını öne sürdü. Bazı uzmanlar karakter adındaki hata nedeniyle sorunun yanlış yönlendirdiğini belirterek iptal edilmesini talep etti. ÖSYM aldığı son karar ile soruyu iptal etti.

PUANLAMA YENİDEN HESAPLANACAK

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ÖSYM, değerlendirme işlemlerinin YKS Kılavuzu’nun “3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?” maddesi doğrultusunda yapılacağını belirtti. Buna göre, iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılacak, testte kalan geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenecek ve adayların puanları buna göre hesaplanacak. Matematik Testi’ndeki 23’üncü soru ise yeni cevap anahtarındaki “A” seçeneği esas alınarak değerlendirilecek.