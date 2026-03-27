YKS’de en genç 16 en büyük 87 yaşında

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat’ta başlayan YKS başvuruları 2 Mart saat 23.59’da sona erdi. Geç başvuruları 10-12 Mart’ta alınan sınav 20-21 Haziran’da düzenlenecek. Sonuçlar 22 Temmuz’da açıklanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından verilen bilgilere göre; YKS’nin 20 Haziran Cumartesi saat 10.15’te yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. 21 Haziran Pazar saat 10.15’te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 1 milyon 628 bin 200 aday, aynı gün saat 15.45’te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise İngilizceden 195 bin 85, Arapçadan 4 bin 181, Almancadan 2 bin 552, Fransızcadan 919, Rusçadan 942 kişi olmak üzere toplam 203 bin 679 aday katılacak.

LİSELİLERDEN 793 BİN BAŞVURU

Bu yıl YKS’ye başvuran adayların 978 bin 387’si Anadolu lisesi, 514 bin 773’ü meslek lisesi, 294 bin 58’i açık öğretim lisesi, 186 bin 792’si imam hatip lisesi, 104 bin 267’si fen lisesi, 15 bin 375’i sosyal bilimler lisesi, 18 bin 730’u spor ve güzel sanatlar lisesi, 5 bin 938’i teknik lise, 4 bin 962’si öğretmen liselerinden, 302 bin 278 aday ise diğer lise türlerinden. Başvuranlardan 793 bin 414 aday lise son sınıfta bulunuyor. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 56 bin 764, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 244 bin 744, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 206 bin 664, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 69 bin 850 oldu.

Adayların 921 bin 225’inin sınava ilk kez başvurduğunu belirten Ersoy, 665 bin 89 adayın ikinci, 447 bin 57 adayın üçüncü, 198 bin 901 adayın dördüncü, 193 bin 288 adayın ise beş ve daha fazla kez başvurduğunu ifade etti.