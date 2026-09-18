YKS’de ek yerleştirme başladı… En çok boşluk olan bölümlere dikkat

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıklamasına göre tercihler, dün saat 16.00’dan itibaren alınmaya başlandı. Adaylar tercihlerini 21 Eylül saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nden ya da mobil uygulamasından bireysel olarak yapabilecek. Ek yerleştirme için adaylardan 170 lira tercih ücreti alınacak. Ücret ödeme işlemleri 22 Eylül saat 23.59’da sona erecek. Tercihini yaptığı halde ücretini süresi içinde yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Adaylar en fazla 24 program tercih edebilecek.

114 BİN 808 KONTENJAN

Ek yerleştirme kılavuzunun tüm yerleşme türleri toplamında boş kalan kontenjan sayısı 114 bin 808 oldu. Bu kontenjanların 50 bin 277’si lisans, 64 bin 531’i ise önlisans programlarında bulunuyor. Kontenjanların kurum türlerine göre dağılımı ise devlet üniversiteleri 47 bin 683, vakıf üniversiteleri 57 bin 216, KKTC üniversiteleri 9 bin 219 ve yurt dışındaki üniversiteler 690 şeklinde. Buna göre en fazla ek kontenjan vakıf üniversitelerinde bulunuyor. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların değerlendirilmesinde programların ücretleri ile burslu, yüzde 50 indirimli, yüzde 25 indirimli seçeneklerinin de ayrı ayrı incelenmesi önem taşıyor.

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MÜHENDİSLİK, TIP, HUKUK...

Eğitim uzmanı Salim Ünsal yaptığı program bazlı değerlendirmede en fazla boş kontenjanın bilgisayar mühendisliğinde bulunduğunu belirtti. Buna göre; bilgisayar mühendisliğinde 2 bin 384, psikolojide 2 bin 216, yazılım mühendisliğinde bin 913 ve işletmede bin 407 boş kontenjan bulunuyor. Ünsal, bilgisayar mühendisliği programlarında her 100 kontenjanın yaklaşık 82’sinin dolduğuna dikkat çekti. Diğer yandan tıpta 29, hukukta 589, diş hekimliğinde 644, eczacılıkta 19, elektrik-elektronik mühendisliğinde 549 ve sınıf öğretmenliğinde 122 kontenjan bulunuyor.

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BAŞARI SIRASI DA ÖNEMLİ

Ek yerleştirmede adayların sadece boş kontenjan bulunmasına bakarak tercih listesi hazırlamaması gerekiyor. İlk yerleştirmede dolan ve taban puanı oluşan bir program, kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle ek yerleştirme kılavuzunda yeniden yer alabiliyor. Ancak bu programı tercih edebilmek için adayın puanının, ilk yerleştirmede oluşan en düşük puana eşit veya bu puandan yüksek olması gerekiyor. İlk yerleştirmede dolmayan ve taban puanı oluşmayan programları ise ilgili puan türü hesaplanan adaylar tercih edebiliyor. Başarı sırası şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programlarında ilgili başarı sırası koşulları ek yerleştirmede de uygulanıyor.

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ŞEHİT YAKINI VE 34 ÜSTÜ KADINLARA EK KONTENJAN

Adayların tercih listesini oluştururken program kodlarını kılavuzdan kontrol etmesi, tercihlerini sisteme kaydettikten sonra “Tercih Süresi” içinde kontrol etmesi ve tercih bilgilerinin yer aldığı belgeyi saklaması gerekiyor. YKS ek yerleştirme tercihleri 21 Eylül saat 23.59’da sona erecek. Tercih ücretleri ise 22 Eylül saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Şehit Gazi Yakını kontenjanında 2 bin 751, 34 Yaş Üstü Kadın kontenjanında ise 2 bin 4 ek kontenjan yer alıyor.

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

YKS’nin ilk merkezi yerleştirmesinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ek yerleştirmeye başvurabilecek. İlk yerleştirmede bir programa yerleştirilen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar bile ek yerleştirme tercihi yapamayacak. Özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleşen adayların ise ek yerleştirmeye başvurmasına engel bulunmuyor. İlk yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan programları, yalnızca bu puana eşit ya da daha yüksek puana sahip adaylar tercih edebilecek. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programlarda ise ilgili puanı hesaplanan adaylar tercih yapabilecek. Adayların tercihlerini tamamlamadan önce programların özel koşullarını, öğretim dilini, burs oranını, ücretini ve yerleşke bilgilerini kılavuzdan kontrol etmeleri gerekiyor.