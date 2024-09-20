YKS’de ek tercihler açıklandı... 60 bin kontenjan boş kaldı 

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ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarını dün açıkladı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. ‘Yerleştirme Sonuç Belgesi’ basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak” denildi.

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EN ÇOK ‘VAKIF’TA BOŞLUK VAR

ÖSYM tarafından açıklanan sayısal verilere göre; adaylar lisans ve ön lisans programları için ayrılan toplam 122 bin 317 kontenjanın 61 bin 811’ine yerleşti. 60 bin 506 kontenjan ise boş kaldı. Toplam 64 bin 58 kontenjanı bulunan devlet üniversitelerine 42 bin 751 aday, 50 bin 828 kontenjanı olan vakıf üniversitelerine ise 17 bin 474 aday yerleşti. Lisans seviyesinde devlet üniversitelerinde bulunan 21 bin 444 kontenjanın 11 bin 382’si boş kalırken, 10 bin 62 aday bu programlara girdi. 24 bin 561 kontenjanı olan vakıf üniversitelerine de 4 bin 345 aday yerleşirken 20 bin 216 yer boş kaldı. Ön lisans programlarında ise 42 bin 614 kontenjanı olan devlet üniversitelerine 32 bin 689 aday yerleşti. Boş kalan kontenjan ise 9 bin 925 oldu. Açık öğretim programlarına ise 20 bin 627 aday girmiş oldu.