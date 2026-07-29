YKS’de doğru tercih için 15 altın öneri

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci bugün başladı ve 10 Ağustos’a kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacak. Üniversite öğretim üyelerinden oluşan uzmanlara tercih döneminde adayların öncelikli olarak nelere dikkat etmesi gerektiğini sorduk. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe’nin önerilerinden oluşan 15 maddelik liste şöyle:

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Abdulkadir Erdoğan - Erten Gökçe - Diğdem Müge Siyez

NE İSTEDİĞİNE KARAR VER

1-Kendinizi tanıyın: Tercihlerinize ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi, çalışma biçiminizi ve nasıl bir yaşam istediğinizi belirleyerek başlayın.

2-Başarı sıralamasını esas alın: Puanlar yanıltıcı olabilir, tercihlerinizi son yılların başarı sıralamalarına göre oluşturun.

3- Bölümün adına aldanmayın: Aynı isimdeki bölümler farklı üniversitelerde farklı eğitim içeriklerine sahip olabilir.

4- Akademik kadroyu araştırın: Öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını, bilimsel çalışmalarını ve öğrencilere sundukları akademik desteği inceleyin.

GELECEĞİN MESLEKLERİNİ İNCELE

5- Staj olanaklarını sorgulayın: Bölümün zorunlu staj uygulamasını, sektör bağlantılarını, hangi kurumlarda staj yapıldığını öğrenin.

6- Mezunların kariyer yolunu inceleyin: Mezunların hangi alanlarda çalıştığını ve üniversitenin kariyerlerine nasıl katkı sağladığını öğrenin.

7- Geleceğin mesleklerini dikkate alın: Yapay zekâ, veri bilimi, sağlık teknolojileri, biyoteknoloji ve sürdürülebilirlik gibi yükselen alanları inceleyin.

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ŞEHRİ VE KAMPUSU ARAŞTIR

8 -Çift anadal ve yandal imkânlarını inceleyin: Kontenjanlarına ve kaç öğrencinin yararlanabildiğine bakın.

9- Erasmus’un etkinliğini araştırın: Kaç anlaşma olduğu kadar kaç öğrencinin gerçekten değişim programlarından yararlanabildiğini öğrenin.

10- Kampus yaşamını değerlendirin: Kütüphane, laboratuvar, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri ve sosyal imkânları önemseyin.

11- Şehri de tercih ettiğinizi unutmayın: Ulaşım, güvenlik, sosyal yaşam, kira ve günlük yaşam maliyetlerini mutlaka hesaba katın.

12- Vakıf üniversitelerinde ücretleri hesaplayın: Yalnızca burs oranına değil, yıllık öğrenim ücretine ve ailenizin bu maliyeti karşılayıp karşılayamayacağına bakın.

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KARARI SEN VER

13- 24 tercih hakkınızı stratejik kullanın: Tercih listenizi hayalinizdeki bölümler, yerleşme ihtimaliniz yüksek seçenekler ve güvenli tercihler arasında dengeli oluşturun.

14- İstemediğiniz bölümü yazmayın: Sadece yerleşebilmek için ilgi duymadığınız bir mesleğe yönelmeyin.

15- Kararı siz verin: Ailenizin, arkadaşlarınızın veya çevrenizin beklentileri yerine kendi hedeflerinizi ve yaşam planınızı merkeze alın.

SON GÜNE BIRAKMA

Uzmanlar, tercih listesinin son güne bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, her tercihin tek tek gözden geçirilmesini öneriyor. Liste tamamlandıktan sonra adayların her program için “Gerçekten burada okumak istiyor muyum?”, “Bu bölüm bana uygun mu?”, “Mezun olduğumda bu mesleği yapmak ister miyim?” sorularını yeniden sormasını tavsiye ediyor. Ailelerin ise bu süreçte yönlendiren değil, destekleyen bir rol üstlenmesi gerektiği belirtiliyor.