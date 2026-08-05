YKS’de danışman tuzağına dikkat

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 29 Temmuz’da başladı. Adaylar listelerini 10 Ağustos saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulama üzerinden bireysel olarak oluşturabilecek. Adaylar için danışman desteği almak önemli bir avantaj olabiliyor. Uzmanlara göre; tercih danışmanlığı adayın seçeneklerini değerlendirmesine yardımcı olabilir ancak hiçbir kişi ya da kurum yerleşme sonucunu önceden tahmin edemez. Çünkü taban başarı sıraları geçen yıl yerleşen son adayın verisini gösteriyor; bu yılın sıralamaları ise adayların tercih eğilimi ve kontenjanlara göre yerleştirme tamamlandıktan sonra oluşacak.

GARANTİ VERİLEMEZ

Bu nedenle ‘Kesin kazanırsın’, ‘Bu bölüm garanti’, ‘Seni mutlaka yerleştiririz’ gibi ifadelere temkinli yaklaşılmalı.

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Diğer yandan ‘özel yazılım’, ‘gizli veri’ veya ‘ÖSYM bağlantısı’ iddiasıyla adaydan yüksek ücret isteyenlere de dikkat edilmeli. Tercihte kullanılan kontenjan, geçmiş başarı sıraları ve program bilgileri ÖSYM kılavuzu ile YÖK Atlas’ta herkesin erişimine açık bulunuyor.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretim Üyesi Yelkin Diker, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Uzmanlığı PDR olmayan kişilerden kariyer danışmanlığı alınmamalı. Mesleki alanlara ilişkin genel bilgilendirmenin yanı sıra adayın ilgi ve eğilimlerini anlayabilecek bir uzmanın bilgilendirmesi ve desteği çok daha güvenilir olacaktır. Elbette araştırma sürecinde dijital kaynaklardan, üniversitelerin internet sayfalarından ve çeşitli yapay zekâ araçlarından yararlanılabilir. Ancak en güvenilir tercih listesi, adayın bilgileri kendi süzgecinden geçirdiği ve farklı kaynaklardan doğruladığı liste olacaktır.

‘UZMANLIĞINI SORUN’

Adaylar destek alacakları kişinin eğitimini, rehberlik alanındaki uzmanlığını ve YKS tercih sistemine ilişkin deneyimini sorgulamalı. Yalnızca sosyal medyadaki takipçi sayısı, yüksek yerleştirme oranı iddiası veya birkaç öğrenci yorumu yeterli ölçüt olarak görülmemeli. Bir üniversite ya da özel kurum adına çalışan kişilerin önerilerinde ticari yönlendirme ihtimali de göz önünde bulundurulmalı. Aday, kendisine belirli bir üniversitenin neden ısrarla önerildiğini sormalı; ücret, bursun devam koşulları, hazırlık sınıfı, eğitim dili, kampüs ve barınma giderlerini ayrıca araştırmalı.”

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KİMLER DANIŞMANLIK VERİYOR

ADAYLAR, tercih döneminde Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, belediyeler, üniversiteler, okullar ve özel öğretim kurumları ile özel danışmanlar ve çevrimiçi platformlardan destek alabiliyor.