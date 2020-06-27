YKS sınavı nasıldı, zor muydu? Sosyal medyada Mabel Matiz sorusunu konuşuluyor... İşte TYT yorumları (Türkçe, matematik, sosyal bilimler)

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün saat 10.15’te başladı ve 165 dakikada tamamlandı. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Bazı sorularda zorlanan üniversite adayları, sınavla ilgili genel yorumları sosyal medyadan takip ediyor. Sınavda ter döken adaylar, YKS sonrası sosyal medya hesaplarından Türkçe, matematik ve sosyal bilimler soruları üzerinde fikir alışverişinde bulunup, sınavın zorluk derecesini tartışıyor. Sosyal medyada özellikle Türkçe paragraflarından biri olan Mabel Matiz sorusu konuşuluyor. İşte TYT yorumları (Türkçe, matematik, sosyal bilimler)…



TYT yorumları (Türkçe, matematik, sosyal bilimler)



Türkçe’de bu yıl paragraf ağırlıklı dil bilgisi sorusu biraz daha azdı.Matematik soruları problem ağırlıklı ancak görsel nitelikli soru sayısı geçen seneye oranla daha az.Matematik soruları aşırı zorlayıcı değildi.İlk gelen duyumlar bu şekilde #yks2020

Kısa bir bilgi paragrafı vardı bir soruda şarkılarının tarzını sorduğu diğer soruda "Fırtınadayım'dan" bir söz, “gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” sözünde anlatılmak istenen nedir? şıklara göre doğru bir cevap işaretledik ama senden de anlamını bekleriz Mabel Matiz

Mabel Matizin maya adlı albümünün geçmişini ve tarihini de öğrenmiş olduk.

Mabel matiz dinlemedim diye iki Türkçe sorusu gitti.

Mabel Matiz'li soruları gözlerimden kalpler çıka çıka yaptım ve evet maya albümü bir başyapıttır



Sınavın zorluğunu soranlar olmuş matematik ortalamaydı, sosyalde bir kaç soru hariç gözüm kapalı yaptım, fen ise standart TYT feniydi.

Türkçe sorularının felsefe sorusu gibi oluşu yüzünden 45 soru felsefe çözmüşüm gibi hissediyorum



Sınavda tek bildiğim konu Mabel Matiz'in albümü oldu



Ceydalı matematik sorusu yanlış değil mi ya



Türkçe Türkçe değil destan mübarek bu kadar paragraf da koyulmaz ya



Türkçe paragraflar çok uzundu yetişmedi.



Matematik geneli kolay, Türkçe hafif zordu



Sınavın zorluğunu soranlar olmuş matematik ortalamaydı, sosyalde bikaç soru hariç gözüm kapalı yaptım, fen ise standart tyt feniydi.



Matematikten sadece mantık sorularını yaptığım için kolay zorluğuna bakamadım ama göz gezdirdiğim kadarıyla kolaydı beklediğimiz kadar zor değildi Türkçe biraz zorladı



Türkçe de Sezen Aksu'ya ve Mabel Matize rastlamak şahane olaydı.