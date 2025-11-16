YKS ve LGS’de hesap zamanı... Kalem kalem sınavlara hazırlık

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı(MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihini 14 Haziran 2026 olarak açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20-21 Haziran’da. Hayalindeki liseye ya da üniversiteye yerleşmek isteyenler için hazırlık maratonu çoktan başlarken, aileler bu yıl geçen yıldan daha yüksek bir ekonomik tabloyla karşı karşıya.

- KİTAP FİYATLARI: Geçen yıl 300 TL’ye alınabilen bir test kitabı, bu yıl 600 TL’yi buluyor. Tüm derslerin bulunduğu 5 kitaplık setler 1800 TL’ye kadar çıkarken, tek kitap fiyatı ortalama 400 TL. Branş denemelerini 200 TL civarında bulmak mümkün. Konu anlatımlı, yeni nesil sorular içeren ve video destekli kitaplar ise 700 TL’ye kadar ulaşıyor.

- KURS FİYATLARI: LGS için İstanbul’da 150 binden başlıyor, butik dershanelerde 350 bine kadar çıkabiliyor. YKS için bu rakam 1 milyona yaklaşıyor. Ortalama bir kursun ücreti bu yıl 250-350 bin TL civarında. Anadolu kentlerinde ortalama kurs ücreti 200 bin TL seviyesinde kalırken, markalaşmış kurumlar, VIP ya da butik sınıflarda en az 300 bin TL ödemek gerekiyor. İstanbul’da bu rakam 500 bin TL’den başlıyor. Tecrübeli ve dereceli öğretmenlerle sadece özel dersle yüz yüze eğitim imkânı sunan kurslarda ise 750 bin liranın gözten çıkarılması gerekiyor. Kütüphane kullanımı, kaynak kitaplar, rehberlik hizmeti ve deneme sınavı katılımı gibi giderlerle bu ücret 1 milyona yaklaşıyor.

- ÇEVRİMİÇİ DERS: Bu platformlarda LGS için geçtiğimiz yıl 7 bin TL’ye alınabilen tek ders paketleri, bu yıl 11 bin TL’ye ulaştı. Özel VIP LGS sınıflarında ise fiyatlar 70 bine kadar çıkabiliyor. YKS’de de tüm dersleri içeren paketler ortalama 20 bin TL, VIP sınıflarda TYT için 50 bin TL, AYT için 70 bin TL civarında satın alınabiliyor.

ÖZEL DERSİN SAATİ 2.500 TL

Özel ders ücretleri ise büyük farklılıklar gösterebiliyor. Popüler öğretmenlerden özel ders almak isteyenlerin saat başına en az 4 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Özel ders fiyatlarında Türkiye ortalaması saat başına bu yıl ortalama 2 bin 500 lira civarında. Sayısal dersler sözellere göre daha pahalı. Matematik 2 bin ile 2 bin 500 arasında değişirken, tarih dersini 1000- bin 500 TL arasında almak mümkün. YKS’de özel ders ücretleri 2 bin TL’den başlayıp matematik gibi branşlarda 7 bin TL’ye kadar çıkıyor.