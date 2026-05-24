YKS ve LGS adaylarına bayram uyarısı: Tatil değil ders zamanı

MİLYONLARCA adayın geleceğini belirleyecek sınavlardan LGS 13 Haziran’da, YKS ise 20-21 Haziran’da yapılacak. Adayların yoğun hazırlık temposu devam ederken, araya giren 9 günlük bayram tatili ise oldukça kritik. Sınav hazırlığında son haftaların çok değerli olduğunu dile getiren Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, adaylara neler yapmaları gerektiğini şöyle anlattı:

ARA VERMEK KAYBETTİRİR

“Bu süreçteki hazırlık performansı adayların sınavı kazanması için oldukça mühim. Ama bazıları bu son düzlükte çalışmaktan uzaklaşabiliyor. Bu sene bayram tatilinin sınavın son haftalarına denk gelmesini biraz şanssızlık olarak görüyorum. Çünkü bayram tatili hazırlık sürecinin arasına girdiğinde adaylar derslerden kopabiliyor. Ancak sınav hazırlığı kopmadan ve süreklilik arz ederek devam etmeli. Adaylar her gün ders çalışmalı ve zihnen bu hazırlığın içinde olmaya devam etmeli. Eğer adaylar, bayram tatilinde 3-4 gün de olsa çalışmasını sekteye uğratır ve hazırlık sürecinden koparsa ne yazık ki daha önce çalıştıkları da boşa gidebilir. O nedenle hem LGS hem de YKS adaylarının bu bayrama çok dikkat etmesi ve çalışmalarını aksatmaması gerekiyor.

BİR GÜN BİLE BOŞ GEÇMEMELİ

Elbette bayram döneminde ziyaretler yapılacak, bu yüzden günlük rutin bozulabilir. Buna rağmen her aday, kendi dinamiklerine göre ve uygulayabileceği şekilde bir program yapmalı. Örneğin bir adayın ders çalışmak için günde 2 saati varsa o zaman çalışmalı, başka bir adayın 5 saati varsa o zamanı değerlendirmeli. Burada mühim olan çok değil, sürekli olarak çalışmaya devam etmek. Yani bayram tatilinin bir gününü bile boş geçirmemeleri lazım. Bu süreçte velilere de büyük görevler düşüyor. Çünkü adaylar, bayramda hazırlıklarına evde devam edecek. Veliler, çocuklarının hazırlıklarının sürmesi noktasında onlara destek olmalı ve gerekli çalışma ortamını sunabilmeli. Bu son süreçte adaylar, yeni koru öğrenmeye çalışmasın. Onun yerine öğrendikleri bilgileri pekiştirmeye ve eksiklerini kapatmaya çalışsınlar.”

ÇALIŞMA PLANINI YENİDEN DÜZENLE

- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleş Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Sargın, “Adaylar ders çalışma rutinlerini bozmamalı” diyerek bayram önerilerini madde madde sıraladı:

- Bayram bir değer ve bunun yaşatılması gerekir. Yani adaylar ders çalışmaya elbette devam etsinler ancak günlük çalışmaları bayram öncesine kıyasla biraz azabilir ve tempo düşebilir. Çalışma programlarını bayrama göre düzenleyebilirler.

- LGS adayları, YKS adaylarına kıyasla daha esnek olabilir. YKS adaylarının kaygı seviyesi yaş grupları itibarıyla yüksek seyredebilir. O nedenle aileler ders çalışma rutinlerini bozmak istemeyen çocuklarına rutinlerini koruma konusunda yardımcı olmalı.

- Bayram tatilinde de teknoloji detoksuna devam etmeyi, yani sosyal medya hesaplarının tamamen kapatılmasını öneriyorum.

- Sınava sadece son birkaç hafta kaldığı için adaylar iyi hissettiren müzikler dinleyip, komedi filmi ya da dizileri izleyebilirler.

- Kaygılar, korkular, heyecan ve stres kontrol altına alınmaya çalışılmalı.

- Adaylar güçlü yönlerine ve başarılarına odaklanmalı.