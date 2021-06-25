YKS TYT baraj puanı 2021 kaç?

TYT baraj puanı tercih aşamasında kritik bir öneme sahip olacak. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekecek. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak önemli husus olacak.

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