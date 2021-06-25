Son Güncelleme:
YKS TYT baraj puanı 2021 kaç?
YKS için adayların TYT baraj puanını geçmesi, tercih yapabilmeleri için önem arz edecek. TYT baraj puanı 2021 yılında da bir önceki yıllarda olduğu gibi tercih yapama aşamasında önemli bir kriter olacak. Peki, YKS TYT baraj puanı 2021 kaç? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
TYT baraj puanı tercih aşamasında kritik bir öneme sahip olacak. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekecek. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak önemli husus olacak.