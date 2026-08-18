×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu: 'Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu'

Güncelleme Tarihi:

#YKS#YKS Birincisi#Abdullah Uslu
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu: Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 15:21

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) tam puanla birinciliği paylaşan adaylar arasında yer alan Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu'nun hayali gerçek oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurduğu sonuçlara göre TYT tam puanla birinciliği paylaşan 5 kişi arasında olan ve ailesi Bilecik'te yaşayan Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu da yer aldı.

YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda merkezî yerleştirme işlemleri tamamlandı. TYT'den tam puanla birinciliği paylaşan adaylar arasında yer alan Abdullah Uslu, tek tercihi olan ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne yerleşti.

Gözden KaçmasınYKS yerleştirme sonuçları açıklandı İşte en çok tercih edilen bölümlerYKS yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte en çok tercih edilen bölümlerHaberi görüntüle

Abdullah Uslu, hedefinin babası gibi mühendis olmak olduğunu söyleyerek, "Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS#YKS Birincisi#Abdullah Uslu

BAKMADAN GEÇME!