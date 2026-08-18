YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu: 'Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu'

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurduğu sonuçlara göre TYT tam puanla birinciliği paylaşan 5 kişi arasında olan ve ailesi Bilecik'te yaşayan Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu da yer aldı.

YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda merkezî yerleştirme işlemleri tamamlandı. TYT'den tam puanla birinciliği paylaşan adaylar arasında yer alan Abdullah Uslu, tek tercihi olan ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne yerleşti.

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Abdullah Uslu, hedefinin babası gibi mühendis olmak olduğunu söyleyerek, "Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu" dedi.