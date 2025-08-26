YKS Türkiye 328’incisi, Muş 1’incisi Reyhan Özcan, Koç Üniversitesi’ni tam burslu kazandı

Haberin Devamı

Türk Kızılay’ın yürüttüğü sosyal destek programları, eğitimde başarı hikâyelerine ilham olmaya devam ediyor. Muş’ta yaşayan ve bu yıl YKS sınavına giren Reyhan Özcan, sayısal alanda Türkiye 328’incisi olmuştu. Sayısal alanında Muş il birinciliğini de kazanan Özcan, elde ettiği bu başarıda Kızılay’ın sağladığı desteklerin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Yedi kardeşli bir ailenin üçüncü çocuğu olan Reyhan Özcan, üniversite sınavına hazırlık sürecinde hem okul hem de ev ortamında disiplinli çalışmasıyla dikkat çekti. Kendine ait bir odada, günde altı saate kadar süren yoğun bir programla sınava hazırlandığını ifade eden Özcan, “Kızılay’ın bize verdiği mentörlük, kariyer planlama, psiko-sosyal destekler ve maddi yardımlar, arkamızda bir güç olduğunu hissettirdi. Bu sayede daha motive oldum, daha umutla çalıştım” dedi.

Haberin Devamı

‘İNSAN ODAKLI PROJELERE KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUM’

Türkiye genelinde yaklaşık 2,5 milyon kişinin girdiği YKS sınavında Türkiye 328’incisi olan Reyhan Özcan, tercihini bilgisayar mühendisliğinden yana kullandı.

Gözden Kaçmasın Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı... Hayalindeki bölüme yerleşti Haberi görüntüle

Yerleştirme sonuçlarına göre Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü tam burslu kazandığını öğrenen Özcan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Çağımız teknoloji ve yapay zekâ çağı. Bu alanlarda üretmek, insanlara fayda sağlayacak işler yapmak istiyorum. İleride sağlık teknolojileri ve giyilebilir cihazlar gibi insan odaklı projelere katkı sunmayı hedefliyorum.”

AİLE BOYU EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Reyhan Özcan gibi ağabeyi Şahin Özcan da bu yıl üniversite sınavına girdi. Diş hekimliğini hedefleyen ağabey, ek tercih hakkını kullanabilmek için başvuru tarihlerini bekleyecek. Sekiz yıl önce bir trafik kazasında babalarını kaybeden Özcan ailesi, eğitimle hayata tutunmaya çalışıyor. Ailenin bir diğer kızı da Şanlıurfa’da bilgisayar mühendisliği eğitimi alıyor.

Babalarını kaybettikten sonra kendilerini eğitime ve okumaya adadıklarını anlatan Şahin Özcan, ‘’Sürekli okumaya sırtımızı vermeye çalıştık çünkü başka bir türlü bu hayata tutunamayacağımızı biliyorduk. Bu yüzden de hepimiz okuyoruz’’ diye konuştu.

Haberin Devamı

Anneleri Gülnaz Özcan ise “Yedi çocuğum var, hepsinin okumasını istiyorum. Çocuklarım okurken Kızılay hep yanımızdaydı. Bayramlarda, okul dönemlerinde, her zaman. Bunun için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay, dezavantajlı durumdaki çocukların eğitim yolculuklarında yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla yürüttüğü sosyal destek programlarıyla binlerce aileye ayni, nakdi ve psikososyal katkı sağlıyor.

Kızılay’ın destek programlarından yararlanan Reyhan ve üç kardeşi; düzenli harçlık desteği, eğitim ve kariyer planlaması, psikososyal danışmanlık, çevrim içi ve yüz yüze eğitimler ile sosyal etkinliklere katılım ve mentörlük hizmeti gibi çeşitli sosyal desteklerden faydalanıyor.