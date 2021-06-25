YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS tercih tarihleri

YKS tercihleri, ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde yapılacak. Üniversite sınavına girerek AYT ve TYT sınavlarından aldıkları puanı değerlendirecek olan vatandaşlar, YKS tercihleri için sorgulamalarına şimdiden başladı. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri, geçtiğimiz yıl sınavın sona ermesinin ardından 10 gün içerisinde başlamıştı. Bu yıl sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde açıklanması beklendiğinden, tercihlerin 14 Ağustos tarihinde başlayabileceği söylenebilir. Ancak ÖSYM'nin sonuçları daha erken tarihte açıklaması halinde ise tercihlerin Ağustos ayının ilk haftasına kayması da beklenebilir.

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