YKS tercihleri ne zaman bitecek? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih ve detaylar
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihleriyle ilgili süreçte son aşamaya gelindi. 6 Ağustos'ta başlayan YKS tercih işlemlerinin ne zaman son bulacağı, henüz tercihlerini AİS sisteminde yapmayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
2,5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yapılan 2020 YKS tercih işlemleri için artık kısa bir süre kaldı. Adaylar tercihlerini tamamladıktan sonra sonuçların açıklanmasını bekleyecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek?
Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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