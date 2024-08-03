YKS tercih süresi uzadı... Son gün 4 Ağustos

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Ancak ÖSYM, YKS tercih işlemlerinin yarın, yani 4 Ağustos saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıkladı. Diğer yandan ÖSYM, depremzede adayların ilgili kontenjandan faydalanma durumlarının da güncellendiğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla aldığı karar, deprem bölgesinde bulunan illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ancak ikametleri o illerde olmayan adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine olanak sunuyordu.

Yapılan duyuruya göre başka illerde yaşayan depremzede adaylara sunulan bu olanak da güncellenmiş oldu.