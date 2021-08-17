YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS tercih sonuçları heyecan dolu bekleyiş başlıyor. Yüz binlerce öğrencinin hayalindeki üniversite için ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden dolduracağı tercih listesi, 20 Ağustos tarihine kadar erişime açık olacak. Adaylar, yapmış oldukları üniversite tercihlerini bu tarihe kadar revize edebilecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS tercih sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Ancak üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlayacağı düşünülürse, sonuçların en geç 27 Ağustos tarihinde açıklanmasının beklendiği söylenebilir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında

yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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