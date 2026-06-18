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YKS tedbirleri açıklandı! 44 bin 886 personel görev başında olacak

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#YKS#Öğrenci#Mustafa Çiftçi
YKS tedbirleri açıklandı 44 bin 886 personel görev başında olacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 13:35

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınava girecek 2 milyon 425 bin 560 adayın huzur ve güven içinde sınavlarını tamamlayabilmesi için ülke genelinde kapsamlı tedbirlerin alındığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "20-21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak 2 milyon 425 bin 560 evladımızın huzur, güven ve sükûnet içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığımızın tüm birimleriyle hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Ülke genelinde 11 bin 883 okulda; 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları şöyle;

"20-21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak 2 milyon 425 bin 560 evladımızın huzur, güven ve sükûnet içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığımızın tüm birimleriyle hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Ülke genelinde 11 bin 883 okulda; 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak.

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Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle (ring halinde) kontrol edilecek; sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilecek; sınava geç kalma riski bulunan adaylarımıza gerekli destek sağlanacaktır.

Organize kopya girişimleri ile sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirler en üst seviyede uygulanacak; sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır. Ayrıca, T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğümüz;

20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz."

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#YKS#Öğrenci#Mustafa Çiftçi

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