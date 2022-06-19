YKS soruları ve cevap anahtarları yayınlandı! İşte ÖSYM TYT, AYT ve YDT cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı

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YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen, YKS maratonunda ikinci gün Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile bugün tamamlandı. AYT, saat 10:15’te YDT de 15.45'te başladı. Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını "osym.gov.tr" internet adresinden adayların erişimine açtı. YKS Soru Kitapçıkları ve Cevap anahtarlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

2022 YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'NİN ALAN YETERLİLİK TESTLERİ OTURUMLARI TAMAMLANDI

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de sona erdi. Toplam 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yanıtladı.

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te uygulandı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan oturumda toplam 80 soru yer aldı.