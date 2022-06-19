Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

YKS soruları ve cevap anahtarları yayınlandı! İşte ÖSYM TYT, AYT ve YDT cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı

#Yks#Ösym#Sınav
YKS soruları ve cevap anahtarları yayınlandı İşte ÖSYM TYT, AYT ve YDT cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı

YKS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2022-YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.  TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan üniversite adayları, YKS soruları ve cevaplarını ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden görüntüleyebilecekler. İşte, 2022 YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı.

Haberin Devamı

YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen, YKS maratonunda ikinci gün Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile bugün tamamlandı. AYT, saat 10:15’te YDT de 15.45'te başladı. Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını "osym.gov.tr" internet adresinden adayların erişimine açtı. YKS Soru Kitapçıkları ve Cevap anahtarlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

2022 YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Haberin Devamı

 YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

Gözden Kaçmasın

YKSnin 2inci oturumu sona erdi Sorular kolay mıydı zor muydu... Öğrenciler soruları yorumladıYKS'nin 2'inci oturumu sona erdi! Sorular kolay mıydı zor muydu?... Öğrenciler soruları yorumladıHaberi görüntüle

YKS'NİN ALAN YETERLİLİK TESTLERİ OTURUMLARI TAMAMLANDI

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de sona erdi. Toplam 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yanıtladı.

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te uygulandı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan oturumda toplam 80 soru yer aldı.

Gözden Kaçmasın

YKS PUANI NASIL HESAPLANIR 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) puan hesaplama: İşte ÖSYM YKS puan ve sıralama hesaplama değerlendirmesiYKS PUANI NASIL HESAPLANIR 2022? YKS (TYT, AYT, YDT) puan hesaplama: İşte ÖSYM YKS puan ve sıralama hesaplama değerlendirmesiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yks#Ösym#Sınav

BAKMADAN GEÇME!

Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı

BAKMADAN GEÇME!

Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı