YKS soruları tartışılıyor... Matematik ve Edebiyatta iptaller olacak mı

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Alan Yeterlilik Testleri (AYT) matematik testindeki türev sorusunda matematikçiler ortak bir karara varamadı. ÖSYM tarafından sınavın ardından yayımlanan soru kitapçıkları ve cevap anahtarında, 23 numaralı matematik sorusunun doğru yanıtı, ‘C) I ve III’ olarak ilan edildi ama bazı matematikçiler doğru cevabın ‘A) Yalnız I’ olması gerektiğini savundu. Eğitimcileri karşı karşıya getiren integral ve alan hesabı tartışmasını Türkiye’deki köklü liselerin matematik öğretmenlerine sorduk. Öğretmenler, soruda hata olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

‘FAZLA YANITI VAR’

“ÖSYM bu soruyu hazırlarken yanıtın birden fazla olabileceğini düşünmemiş. Yani bu soru, farklı bir yöntemle çözüldüğünde yanıt farklı oluyor. Bu bir grafik sorusu. Bu soru akla gelen ilk yöntemle çözüldüğünde cevap ÖSYM’nin verdiği şekilde oluyor. Ancak farklı bir grafik çizerek soruyu çözmeye kalktığımızda farklı bir sonuç alıyoruz. Yani sorunun kendisinde bir hata yok ancak ÖSYM’nin cevabı yanlış. Bence bu noktada soru iptal edilebilir ya da cevap değiştirilebilir.”

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Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Can Ozan Oğuz ise soruda ifade eksikliği olduğunu söyledi.

Öte yandan AYT Türk dili ve edebiyatında yer alan 20 numaralı soru da sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Halide Edib Adıvar’ın mektup tarzında kaleme aldığı psikolojik romanı ‘Handan’ kitabında karakterin adı ‘Neriman’ olmasına rağmen soruda ‘Nermin’ olarak yer aldı.

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin “Adaylar için bu çok yanıltıcı bir durum, o nedenle soru iptal edilmeli” dedi.

‘İPTAL EDİLMELİ’

Türk dili ve edebiyatı sorusuyla ilgili lise kademesinde görev yapan öğretmenlerse soru hakkında şunları söyledi:

“Bu soruların editörlüğü düzgün bir şekilde yapılmamış. Karakterin adının yanlış yazılması oldukça yanıltıcı. Adaylar tek bir isimden hareketle doğru yanıtı bulamayabilir. Lise grubundaki öğrenciler sınava hazırlanırken bu kitapların hepsini okuyamıyor. Daha çok roman ve karakterleri ezberlemeye yönelik bir çalışma sergiliyor. Dolayısıyla adayların bu soruda yanlış yapma ihtimali oldukça artıyor. Bu edebiyat sorusunun iptal edilmesi yerinde bir karar olur.”

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ADAYLAR MAĞDUR EDİLMEYECEK

- ÖSYM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilgili sorular incelenmeye alındı. Bilirkişi raporları doğrultusunda iddia edildiği gibi bir durumun olması halinde ÖSYM tarafından gerekli adımlar atılacak ve adaylar mağdur edilmeyecek.