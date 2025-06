YKS soru kitapçıklarına 'yüksek güvenlikli' nakil

Haberin Devamı

YKS için hazırlanan soru kitapçıklarının basımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Ankara'daki kapalı matbaasında tamamlandı. 'Faraday kafesi' (elektriksel iletken metal ile kaplanmış muhafaza) ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan, tüm iletişim araçlarından arındırılmış kapalı matbaada 115 uzman tarafından 35 günde hazırlanan soru kitapçıkları ve sınav evrakları, kamyon ve TIR'lara yüklendi. Sınav evraklarını taşıyan elektromekanik kilitli 528 kamyon ve TIR, matbaa merkezinden KKTC ve ülke genelindeki diğer illere uğurlandı. 528 nakliye aracı, yoğun güvenlik önlemleri altında Lefkoşa ve ülke genelindeki 250 sınav merkezine doğru yola çıktı.

GPS ÜZERİNDEN İZLENECEK

Sınav evraklarını taşıyan araçların Ankara'dan sınav merkezlerine yolculuğu ve merkezlere ulaşması, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda sağlanacak. Nakil araçlarının yolculuğu, ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'ndeki özel yazılımlı araç takip sistemi ile GPS üzerinden izlenecek. Sınav nakil araçları, sınav günü dağıtıma çıkacağı saate kadar bekletilecekleri noktalarda güvenlik güçlerinin gözetiminde yüksek hassasiyetle korunacak. Farklı illere ulaşan her bir araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nden net olarak takip edilecek. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.

Haberin Devamı

'ARAÇLARIMIZI HER AN KONTROL EDİYORUZ'

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS'nin 81 il ve Lefkoşa olmak üzere toplam 250 merkezde, 21-22 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirterek, "Biz tüm araçlarımızı özel araç takip cihaz sistemleriyle takip ediyoruz ve araçlarımızı buradan ilgili sınav merkezlerine doğru, bu araç takip sistemleriyle an be an kontrol ediyoruz. Rotalar bizler tarafından belirlendi ve sistemlere yüklendi. Araçlarımızın her an hızını, rotasını kontrol ediyoruz. Eğer hızıyla ilgili bir problem olursa yavaşlaması veya hızının fazla artması durumunda sistem bize uyarı veriyor ve onları biz o anda uyarıyoruz. Araçlarımızı ilgili sınav merkezlerine doğru gitmesini sağlıyoruz ve kontrol ediyoruz. Araçlarımız Türkiye haritasında araç yoğunluğuna göre zaten renklendirilmiş oluyor. 1'den 10'a yeşil, 10'la 50 arası sarımsı ve diğerleri kırmızı şeklinde bu araç yoğunluğuna göre gidiyor. Şu anda araçlarımız güzergah üzerindeler. Tüm araçlarımız hareket halinde devam ediyor. Ve sınav merkezlerine, evrak dağıtım merkezine ulaştığı zaman araçlarımızın şu şekilde kontrolünü buradan sağlıyoruz. İlgili yerlerde 360 derece gören kameralarla artı polis eşliğinde ve bizim kuryelerin eşliğinde sınav günü sabahına kadar bu kontrol sağlanmaktadır. Sınav gününün sabahı da yine Ankara'dan verilen talimatla beraber elektromekanik kilitlerimiz açılıyor ve şehir içi kuryelerle ilgili sınav merkezlerine araçlarımız dağıtılıyor" dedi.

Haberin Devamı

'115 UZMAN, SINAV BİTİMİNDE MATBAADAN ÇIKACAK'

ÖSYM Başkanı Ersoy, 35 gün önce kapalı dönem matbaa sürecine giren personelin sınav bitimine kadar burada kalmaya devam edeceğini söyleyerek, "Bu arkadaşlarımız pazar günü saat 17.45 itibarıyla YDT'nin sona ermesiyle 115 tane sınavla ilgili personelimiz kapalı dönem matbaasından çıkacaklar. 528 araçla müthiş bir koordinasyon ve 750 bine yakın görevliyle olağanüstü gerçekleştirilen bir sınav var. Bu arkadaşlarımız da inşallah 35 günün sonunda pazar günü saat 17.45'te inşallah süreci tamamlamış olacaklar, üzerlerine düşen yükü tamamlamış olacaklar ve biz inşallah o günde saat 17.45'te onları kapalı matbaa döneminden çıkartacağız" diye konuştu.