YKS soru kitapçıkları ve sınav evrakı Ankara'dan yola çıktı

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20-21 Haziran’da gerçekleştirilecek ve 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu YKS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 254 sınav merkezinde yapılacak. Ankara'da ÖSYM’nin özel güvenlikli matbaa tesisinde hazırlanan soru kitapçıklarının sevk süreci başladı. Karekodlu ve mühürlü kutular içerisinde taşınan evrak, elektronik kilit sistemleriyle donatılmış nakil araçlarına yüklendi. Soru kitapçıkları ile sınav evrakını taşıyan 531 araç, Ankara'dan yola çıktı. Araçlar, özel araç takip sistemleri sayesinde güzergahları boyunca anlık olarak izlenecek. Araçların hızları, duraklama süreleri ve güzergah bilgileri, ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi tarafından sürekli kontrol altında tutulacak. Sevkiyat araçlarında bulunan elektromekanik kilitler yalnızca belirlenen saatlerde ve merkezden verilen komutlarla açılabilecek. Böylece sınav evrakının güvenliği üst düzeyde sağlanacak.

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KİTAPÇIKLAR KİLİTLİ KUTULARA YERLEŞTİRİLECEK

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Sınav merkezlerine ulaşan araçlar, sınav sabahına kadar emniyet ve jandarma ekiplerinin gözetiminde korunacak. Sınav günü belirlenen saatlerde açılacak kutulardaki evrak, şehir içi dağıtım araçlarıyla sınav binalarına ulaştırılacak. Sınav evrakı, sınavın uygulanacağı binalarda kameralar önünde açılacak. Görevli ve adayların binalara girişi kamera ile takip edilecek. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.

"YARIM SAAT ÖNCE GİTSİNLER"

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS soru kitapçıklarını taşıyan araçların önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Ersoy, 2026 YKS sürecinin sonuna geldiklerini söyledi. Ersoy, sınav evrakının 254 sınav merkezine emniyet ve jandarma personeli eşliğinde ulaştırılacağını söyledi. Ersoy, öğrencilerin sınava girmeden önce sınav merkezlerini kontrol etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Öğrencilerimizin TYT oturumlarının ait olduğu sınav binasını, AYT'nin ve YDT'nin ait olduğu sınav binalarını kontrol etmelerine özellikle istirham ediyorum. Sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgelerini, ilgili sınavın sınava giriş belgesini unutmamalarını özellikle tavsiye ediyorum. Ve sınava lütfen vaktinde gelsinler. Hatta mümkünse sınavdan en az yarım saat önce sınav binası çevresinde olsunlar. Ola ki bir aksilik olması durumunda bu aksiliği telafi edecek zamanları olsun. Çünkü bir adayın sınava girmemesinin yaşadığı üzüntü emin olun bizi daha fazla etkiliyor. Hiçbir adayın bu emeğinin karşılığını almaması anlamında sınava girmemesini arzu etmiyoruz" dedi.

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"650 BİN PERSONEL SAHADA OLACAK"

Ersoy, YKS'nın önemine dikkat çekerek, "İllerde valiliklerimizin, ilçelerde kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda tüm üniversitelerimiz, milli eğitim müdürlüklerimiz, emniyet personelimiz, jandarmamız, belediyemiz yaklaşık 2 gün için 650 bin personel sahada aktif bir şekilde çalışmakta. Dolayısıyla adaylarımızın sınav konforunun bozulmaması anlamında sınav binalarının çevresinde hiçbir şekilde gürültü yapılmaması, pazar yerlerinde esnafın sessizce faaliyette bulunması, minibüs, araba gibi araçların korna çalmamasını istiyoruz. Dolayısıyla sınav ortamının sessiz bir şekilde olmasını da rica ediyoruz. Çünkü 1 yıllık, 2 yıllık emeğin karşılığını almasını istiyoruz adaylarımızın. Cumartesi günü milli maç heyecanı yaşayacağız. İnşallah milli takımımız galip, gelecek. Ama bu galip gelmenin sevincini biz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2,5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım. Herkese başarılı bir sınav ve emeklerinin karşılığını alacağı bir sınav temenni ediyorum" diye konuştu.

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"ARAÇ TAKİP CİHAZLARIYLA İZLENİYOR"

Ersoy, sınav evrakını taşıyan 531 araca ilişkin, "Bu araçlarımız hepsi elektromekanik kilitlerle kilitlenmekte ve araç takip cihazlarıyla izlenmektedirler. Bu araçlarımız ilgili sınav merkezlerinde emniyet görevlilerimizin ve kameranın eşliğinde beklemektedirler. Sınav günü, ilgili sınavın olacağı günün gece yarısı saat 2-3 civarlarında Ankara merkezinden alacağımız talimatlarla elektromekanik kilitler açılacaklar. Ve ilgili sınav evrakları sınav içi kuryelere iletilip, oradan sınav binasına ulaştırılacaktır. Benzer şekilde de geri dönüş yapılacaktır. Sınavımızın huzurlu, güvenli bir şekilde bitmesini, tüm adaylarımızın emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum" dedi.

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