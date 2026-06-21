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Son dakika: ÖSYM duyurdu... YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

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#YKS Soru Kitapları#2026-YKS#ÖSYM Sınavları
Son dakika: ÖSYM duyurdu... YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 18:35

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM BAŞKANINDAN YKS PAYLAŞIMI 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının tamamlandığını bildirdi. Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "YKS'nin tüm oturumları tamamlandı. Sınava giren tüm adaylarımızı tebrik ediyor, sınavın hayırlı olmasını diliyorum. Sınavın sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum."

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#YKS Soru Kitapları#2026-YKS#ÖSYM Sınavları

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