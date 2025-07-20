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YKS sonuçları hayırlı olsun

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#YKS Sonuçları#Cumhurbaşkanı Erdoğan#2025 YKS
YKS sonuçları hayırlı olsun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 07:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ile ilgili bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “X” hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#YKS Sonuçları#Cumhurbaşkanı Erdoğan#2025 YKS

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