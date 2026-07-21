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YKS sonuçları açıklandı! YÖK Başkanı Özvar’dan gençlere geleceğin meslekleri önerisi

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#YKS Sonuçları#YÖK Başkanı#Erol Özvar
YKS sonuçları açıklandı YÖK Başkanı Özvar’dan gençlere geleceğin meslekleri önerisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 09:11

YKS sonuçlarının bu sabah açıklanmasının ardından YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamalarda bulundu. Erol Özvar, “Tercihlerinizi yaparken yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum.” dedi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

YKS sonuçları açıklandı YÖK Başkanı Özvar’dan gençlere geleceğin meslekleri önerisi

Adayların sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşabileceklerini belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Sonuçların tüm adaylarımız ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili gençler, şimdi tercih dönemi başlıyor. Tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi dikkate almanızı, bilhassa yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizleri en iyi şekilde karşılamaya hazırız. Hepinize başarılar diliyorum."

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#YKS Sonuçları#YÖK Başkanı#Erol Özvar

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