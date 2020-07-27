YKS 2020 sonuçları açıklandı: ÖSYM YKS sonuçları sorgulama sayfası

YKS sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü saat 07.30 itibariyle açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan YKS 2020 sonuçları, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası (AİS) ya da sonuç açıklama sayfası üzerinden kimlik bilgileri girilerek öğrenilebilecek. ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı;

"27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.



Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin //www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.

GÖZLER YENİDEN YAYIMLANACAK YKS TERCİH KILAVUZUNDA

Geçtiğimiz hafta ön bilgilendirme amacıyla adayların erişimine açılan 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, YKS sonuçları sonrasında son hali ile yeniden paylaşılacak. Öğrenciler, yayımlanmasının ardından YKS tercih kılavuzunu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden edinebilecek.

YKS ÖN BİLGİ TERCİH KILAVUZUNA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AYT'YE 1 MİLYON 788 BİN 694 ADAY BAŞVURDU

YKS 2020 için bu yıl 2 milyon 437 bin 111 aday başvurdu. İkinci aşama olan AYT sınavına başvuran aday sayısı ise 1 milyon 788 bin olarak açıklandı.

TYT TERCİHİ İÇİN 150, AYT TERCİHİ İÇİN 170 PUAN ÜZERİ ALMAK YETERLİ OLACAK

Adaylar, YKS tercih kılavuzunda yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan almaları halinde tercih edebilecek. yükseköğretim programlarını ise 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan almaları halinde yapabilecek.