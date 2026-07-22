YKS sonuçları açıklandı, birinciler Hürriyet’e anlattı: Şampiyonlar böyle başardı

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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları dün açıklandı. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) beş, Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) birer ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) birer aday tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

KABATAŞ 4 ALANDA BİRİNCİ

Bu yıl TYT, AYT sayısal ve eşit ağırlık ile YDT Almanca birincileri Kabataş Erkek Lisesi’nden çıktı. Böylece okul, sınavdaki dört ayrı alandan birinci çıkarmış oldu. Ayrıca Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Efe Dartar hem TYT hem de AYT sayısalda şampiyon oldu.

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Şerif Efe Dartar

Açıklanan sınav sonuçlarına göre bu yıl birinciler İstanbul, Eskişehir, Şanlıurfa ve Denizli’den çıktı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca aday, emeklerinin karşılığıyla yüzleşti. O adaylardan bazıları ise binlerce kişiyi geride bırakarak şampiyon oldu... 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da tercih dönemi öncesinde yayımlanarak adayların incelemesine açıldı.

ÇÖZMEDİĞİM DENEME KALMADI

Şerif Efe Dartar-TYT ve AYT sayısal birincisi (Kabataş Erkek Lisesi): “Sınav bittikten sonra ilk 100’de olduğumu tahmin ediyordum ama şampiyon olmayı beklemiyordum. Yıllarca hep çok çalıştım. Özellikle son sene sürekli deneme çözdüm. Piyasada çözmediğim deneme kalmadı diyebilirim. Liseye başladığım yıldan beri planlı ve sistematik bir şekilde çalışıyorum. Elbette okulumdaki öğretmenlerim ve müdürümüzün de başarımdaki katkısı yadsınamaz. Hedefim Koç Üniversitesi’nde endüstri mühendisliğini okumak.”

ÇALIŞIRKEN 10 SAATİN ALTINA DÜŞMEDİM

Tuğsem Bahar-AYT eşit ağırlık birincisi (Kabataş Erkek Lisesi): “Okul ve dersaneye çok önem verdim. Genellikle çalışmaya deneme çözerek başlıyordum. Soru sayısı hedefim olmasa da çalışma saatim epey yüksekti. Günde 10 saatin altına düşmüyordum. Hatta sınava kalan son ayda bu 14 saate kadar çıktı. Koç, Boğaziçi ya da Bilkent’te ekonomi okumayı düşünüyorum ancak henüz tam karar vermiş değilim. Sabah sınav sonucumu tebrik mesajlarıyla öğrendim. Çok sevindim. Sınavın ardından birinci olacağımı biliyordum.”

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Tuğsem Bahar

DİL DİPLOMASI İŞİME YARADI

Eylül Uyar-YDT Almanca birincisi (Kabataş Erkek Lisesi): “Son yılımızda ömür boyu geçerli olan Almanca dil diplomasını almak amacıyla sınava giriyoruz. O sınavı geçmek için zaten Almanca çalışıyordum. Ayrıca okulumuzda Almanca odaklı çok fazla etkinlik, yarışma ve gezi oluyor. Tüm bunlar başarı elde etmemi sağladı. Yani YDT’ye ayrı bir hazırlık yapmamıştım. Şu an nereyi tercih edeceğim konusu çok net değil. Almancadaki başarımla değil, sayısal alanındaki puanım ve sıralamamla bir tercih yapacağım.”

Eylül Uyar

DÜZENLİ VE SİSTEMLİ BİR ÖĞRENCİYDİM

Abdullah Uslu-TYT birincisi (Eskişehir Fatih Fen Lisesi): “Lise eğitimim boyunca Eskişehir’de halamın yanında kaldım. Hep düzenli ve sistemli çalışan bir öğrenciydim. Çalışmak kadar doğru bir şekilde dinlenmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. 9, 10 ve 11’inci sınıflarda okulumuzun tiyatro kulübünde de aktif bir şekilde rol aldım. İyi bir sonuç bekliyordum ama şampiyon olmak şaşırttı.”

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Abdullah Uslu

HER GÜNÜM DERS ÇALIŞMAKLA GEÇTİ

Miraç Koşar-TYT birincisi (Şanlıurfa Fen Lisesi): “Hazırlık sürecim yoğunun da yoğunuydu. Her günüm ders çalışmakla geçti. Kendime günde en az 8 saat çalışma hedefi koyuyordum. 11 ve 12’nci sınıfta ise çalışma tempomu artırdım. Aslında sayısalcıyım ve o alanda da Türkiye 89’uncusu oldum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tercih etmeyi düşünüyorum.”

ASIL HEDEFİM YETENEK SINAVI

Enes Salahaddin Coşkun-AYT sözel birincisi (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi): “Okulumuzun iki yıllık programı kapsamında sınava hazırlandım. Hedefim üniversitede animasyon bölümünde okumak ancak bu program yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. YKS’ye de eğer yetenek sınavını geçemezsem elimde bir puanım olsun diye girmiştim. Ancak birinci oldum. Özel yetenek sınavlarını geçemezsem bu puanımı kullanacağım. Animasyon olmazsa tarih okuyabilirim.”

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KABATAŞ ERKEK LİSESİ MÜDÜRÜ DR. MUHARREM BAYRAK: EMEK, DİSİPLİN VE KARARLILIK

“Kabataş Erkek Lisesi, YKS’de elde ettiği dört Türkiye birinciliğiyle tarihi bir başarıya imza attı. Okulumuz, üç öğrencisiyle dört Türkiye birinciliği kazanarak YKS’nin en başarılı okulları arasında yer aldı. Bugün ulaştıkları nokta emek, disiplin ve kararlılığın en güzel göstergesi oldu. Kabataş Erkek Lisesi olarak ülkemize değer katacak gençler yetiştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

2 SORU İPTAL EDİLMİŞTİ

Sınav sonuçları açıklanmadan önce tartışmaya neden olan AYT’deki Türk dili ve edebiyatı sorusu iptal edilmiş, matematik sorusunun ise doğru yanıtı değiştirilmişti. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte söz konusu matematik sorusunun da iptal edildiği açıklandı. Sınav sonuçları bu iki soru hariç tutularak hesaplandı.

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KADIN ADAY DAHA FAZLA

TYT’ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76’sı sınava katılırken, 170 bin 551 aday sınava girmedi. AYT’ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adayın 1 milyon 473 bin 113’ü sınava katıldı. YDT’ye başvuran 203 bin 640 adaydan ise 143 bin 270’i sınava girdi. ÖSYM verilerine göre tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranı erkek adaylardan daha yüksek gerçekleşti. TYT’de erkek adayların katılım oranı yüzde 91.48, kadın adayların katılım oranı yüzde 94.21 oldu. AYT’de bu oran erkeklerde yüzde 88.09, kadınlarda yüzde 92.33; YDT’de ise erkeklerde yüzde 63.81, kadınlarda yüzde 74.99 olarak kaydedildi.

SAYISALDA ERKEKLER ÖNDE

TYT’de Türkçe ve sosyal bilimler testlerinde kadın adayların doğru cevap ortalamaları erkek adaylardan yüksek olurken, temel matematik ve fen bilimleri testlerinde erkek adayların ortalamaları daha yüksek gerçekleşti. AYT’deki 11 alt testin 8’inde erkek adayların, 3’ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksek oldu. YDT’de Arapça ve Rusça’da kadın adaylar, Almanca, Fransızca ve İngilizce’de ise erkek adaylar daha yüksek ortalama elde etti.

UZMAN GÖRÜŞÜ

YÜKSEK PUANLARDA YIĞILMA YAŞANDI

Salim Ünsal (Eğitim Uzmanı): “YKS’de belirleyici olan oturum TYT oldu. 67 bin 87 aday puanı hesaplanacak sayıda soru cevaplandıramayarak sıfır çekti. Türkçe, matematik ve kısmen fen bilimleri testleri sıralamaları doğrudan etkiledi. AYT’de ise önceki yıllara göre başarı düzeyinde belirgin bir yükseliş ya da düşüş yaşanan bir test görülmedi. Özellikle sayısal puan türünde ve TYT puanında 300 bininci sıradan sonra puan-sıralama dengesinde dikkat çekici değişimler oluştu. Yüksek puan aralığındaki yoğunlaşma nedeniyle başarı sıralamaları birçok adayın beklediğinden daha geride geldi. Bu nedenle tercih döneminde adayların puanlarını değil, başarı sıralamalarını esas almaları gerekiyor.”

BAŞARI SIRALAMALARI BEKLENENDEN GERİDE

Cihan Yeşilyurt (Eğitim Uzmanı): “Geçen yıla göre daha fazla adayın yüksek puan aldığı görülüyor. Ortalamaların da yükselmesiyle başarı sıralamaları beklenenden daha geride oluştu. Bu nedenle adayların, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor. Özellikle kontenjan değişiklikleri ve azalışları göz önünde bulundurularak, geniş bir başarı sıralaması aralığını kapsayan dengeli bir tercih listesi hazırlanmalı.”