YKS sonuçları açıklandı: 5 şehirden 9 şampiyon

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Şampiyonlar başarı sırlarını, Hürriyet’e anlattı...

HEM LGS HEM YKS BİRİNCİSİ

Berra Kuruş (AYT eşit ağırlık birincisi-Galatasaray Lisesi): 2019’daki LGS’de de birinci olmuştum. Bu yıl düzenlenen YKS’nin eşit ağırlık alanında tüm soruları doğru yanıtladım. Açıkçası birinci olmak gibi bir hedefim yoktu ancak kendimi YKS’de de şampiyon olarak ara sıra hayal ediyordum. LGS ve YKS sürecinde hep düzenli çalışan biri oldum. Boğaziçi, Sabancı ya da Koç Üniversitesi’nde ekonomi okumak istiyorum.

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Depreme Malatya’da yakalanan Arda, ailesiyle Elazığ’a taşınmış.

DEPREMZEDE ARDA EN ZORU BAŞARDI

Arda Taşdemir (AYT sayısal birincisi-Cemil Meriç Fen Lisesi): Liseye Malatya’da başladım. Depremde evimiz hasar gördüğü için Elazığ’a taşındık. Geçen sene de YKS’ye girmiştim ve 4 bin 600’üncü olmuştum. Ancak hedefim İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği’ydi ve girebileceğim kesin değildi. Ben de bu yıl tekrar girdim.

DEDEMİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİM

Yunus Emre Aydoğan (YDT Fransızca birincisi-Çapa Fen Lisesi): Liseden geçen yıl mezun oldum ve Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne yerleştim. Aslında geçen sene şampiyon olma gibi bir hedefim vardı. Ancak işler pek istediğim gibi gitmedi çünkü hazırlık sürecindeyken dedem vefat etti. Dedem bana ‘Seni Türkiye birincisi olarak görmek istiyorum’ diyordu. Onun bu vasiyetini yerine getirdim.

BİRİNCİ OLMAMA ŞAŞIRDIM

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Süleyman Mete Genç (TYT birincisi-Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi): Sonuçları öğrenince çok şaşırdım çünkü coğrafya sorularından 1 yanlışım olduğunu düşünüyordum. Her gün 5 saat çalışarak bu başarıyı elde ettim. Öğretmen anne babanın çocuğuyum, evdeki odamda güzel bir hazırlık senesi geçirdim. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Aklımda ODTÜ var. O nedenle 375’inci olduğum AYT sayısal alandan tercih yapacağım.

ÇOK KİTAP OKUDUM

Fatih Emre Düzcan (AYT sözel birincisi - Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi): Hazırlık sürecinde çok fazla kitap okudum ve bu bana fayda sağladı. ÖSYM sistemine girip sonucu gördüğümde büyük bir sevinç yaşadım. Sözelden birinci oldum ama tercihimi eşit ağırlık puanımla yapacağım. Orada da Türkiye 233’üncüsü oldum. Çocukken hayalim hep hukuk okumaktı. Galatasaray ya da Boğaziçi Üniversitesi’ni seçmeyi düşünüyorum.

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ÇİNCE DE KONUŞUYOR

Safiye Yaşar (YDT Rusça birincisi-Ayrancı Anadolu Lisesi): Annem Kırımlı ve evde de genel olarak Rusça konuşuyoruz ama farklı dillere de ilgim var. Okulumda İngilizce’nin yanı sıra Çince eğitim de görüyoruz. O nedenle bu iki dili de konuşabiliyorum. Rusça sınavına kendimi denemek için girdim. Eşit ağırlık puanımla Boğaziçi Üniversitesi’nde okumak istiyorum.

3 DİL BİLİYOR

Sevgi Kırmızıbekmez (YDT Almanca birincisi-Kabataş Erkek Lisesi): Dile hep meraklıydım. Ortaokulda İspanyolca öğrendim. Lisede ise Almanca ile tanıştım. İngilizceyle birlikte toplam 3 dil biliyorum. Almanca sınavına özel olarak çalışmadım. AYT Sayısal alanda 2 bin 600’üncü oldum. Annem doktor ve ben de onun yolundan ilerleyip tıp okumayı istiyorum.

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İLK TERCİHİM ODTÜ OLACAK

Mehmet Alp Güneş (YDT İngilizce birincisi-İstanbul Atatürk Fen Lisesi): Çocukken kardeşimle birlikte anne ve babamın anlamasını istemediğimiz konular olduğunda evde İngilizce konuşuyorduk. Sanırım şampiyonlukta bu da etkili oldu. YDT İngilizce birinciliğinin yanında sayısal alanda da Türkiye 88’incisi oldum. Tercihimi sayısaldan yapacağım. ODTÜ elektrik elektronik mühendisliği bölümünü istiyorum ama biraz daha düşüneceğim.

BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI

Yusuf Salih Orhan (YDT Arapça birincisi-Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi): Arapça’da şampiyon olmak benim için sürpriz olmadı, bunu bekliyordum. Kendimi denemek için bu alandan da sınava katıldım. Aslında YKS’ye eşit ağırlık alanında hazırlandım. Orada Türkiye 43’üncüsü oldum. Tercihimi de Koç Üniversitesi ekonomi bölümünden yana yapmayı düşünüyorum.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ‘SINAV SONUÇLARI HAYIRLI OLSUN’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından “YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum” mesajını paylaştı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: BU BÖLÜMLERİ İYİ İNCELEYİN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da YKS tercihi yapacak adaylara “Tercih etmeyi düşündüğünüz şehirler, üniversiteler ve programlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinin. Tercih sürecinde, yapay zekâ başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacak. Sağlıklı bir tercih dönemi geçirmeniz adına ilerleyen günlerde YÖK tarafından yapılacak bütün açıklama ve duyuruları dikkatle takip etmeniz çok önemli” dedi.

UZMANLAR NE DEDİ: MATEMATİK BELİRLEYİCİ

Cihan Yeşilyurt: Bu yıl sıralamalar en çok eşit ağırlıkçıları zorluyor. Hukuk, psikoloji gibi bölümleri sayısalcılar çok rahat seçebilir. 125 bin sıralamasında yine çoğunun sayısalcı olabileceğini düşünüyorum. Bu durumu, ‘matematik testini eşit ağırlıkçılar, sayısalcılar kadar iyi yapamadığı için sayısalcılar öne geçti’ diye yorumluyorum. Sözelde ve TYT’de geçen yıla göre daha geri gidilmiş. Çünkü sözel soruları kolaydı. Rahat yapılmış. Matematik çok belirleyici olmuş.

SIRALAMALAR GEÇEN YILKİ GİBİ

Onur Soğuk: Gelen sonuçların geçtiğimiz yılın sonuçlarına benzediğini gördük. Çünkü hem TYT’de hem AYT’de sözel alandaki testlerin yapılabilirliği arttığı için dengeleme oldu ve sıralamalar geçmiş yıla benzer bir şekil aldı. Herkes sıralamasını öğrendi, artık yığılma var mı yok mu diye bakmadan elde edilen sıralama ile nereyi kazanabileceğimize bakmamız lazım.

TERCİHLER 25 TEMMUZ 2 AĞUSTOS ARASI

YKS tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM’nin yayınladığı kılavuza göre, tercih işlemleri ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek ve kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında olacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos arasında alınacak. (Zülal ATAGÜN)