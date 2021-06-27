YKS sınavına kemerle girilir mi?
YKS sınavına kemerle girilir mi sorusu, AYT için sınav salonlarına gidecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. AYT sınavına giderken götürülmemesi gereken materyal ve eşyaları listeleyen ÖSYM, öğrencilerin olası mağduriyetlerini engellemek istiyor. Peki, YKS sınavına kemerle girilir mi? İşte, o bilgiler
YKS sınavına kemerle girme hususunda ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekilde;
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; basit tokalı kemer ile gelmeleri kesinlikle yasaktır
Sınav salonuna götürülmemesi gereken diğer eşyalar ise şu şekilder;
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla;
kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
* Kutu/şişe içerisinde ilaçla