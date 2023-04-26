YKS sınavına başvuru rekoru

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sene Türkiye’deki tüm illerle birlikte KKTC’de 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2023 YKS’ye rekor başvuru yapıldı. YKS’nin 1’inci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’na (TYT) 3 milyon 498 bin 18, 2’nci oturum olan Alan Yeterlilik Sınavı’na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 ve 3’üncü oturum olan Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 335 bin 786 üniversite adayı başvuru yaptı. Toplamda 21 bin 438 bina ve 360 bin 456 salonda uygulanacak olan sınavda, 1 milyon 97 bin 82 görevli yer alacak ve sınavlarda görev alan personellere her bir sınav için ayrı ödeme yapılacak.

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TÜM ZAMANLARIN EN FAZLASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl sınav için yapılan başvurularda tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirterek, “Yaklaşık 3.5 milyon bireyin başvurduğu sınava yönelik çok titiz çalışma gerçekleştiriyoruz. ÖSYM olarak elimizdeki tüm imkânları seferber etmiş durumdayız. 3.5 milyon kardeşimizin gayretini, emeğini emanetimiz olarak görüyor, bu emanete halel gelmemesi için çabalıyoruz. Dünyada benzeri olmayan bu organizasyonun hazırlık aşamasını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz” dedi. (DHA)

GÖREVLİ SEÇİMİ



- Sınav görevlilerinin, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden başvuruda bulunan akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları arasından, uygun kriterlere sahip olan kişilerden seçildiğini kaydeden Prof. Dr. Ersoy, YKS uygulamasında görev almak isteyen kişilerin GİS üzerinden başvuru yapabileceğini ifade etti. Ersoy, afet bölgesinde yapılacak YKS uygulamasında ise, 171 bin 82 görevlinin sahada olacağını belirterek, “OHAL kapsamına alınan illerde sınava girecek olan adaylardan sınav ücreti almayacağız” diye konuştu.