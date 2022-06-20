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YKS öncesi milyonların yüreğine dokunan Ayşe konuştu

#YKS#Sınav#Osmaniye
YKS öncesi milyonların yüreğine dokunan Ayşe konuştu

Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancanlı, ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere “Annem de babam da vefat etti” şeklinde verdiği cevapla yürekleri burkmuştu. Aile üyelerinin kimliği getirmesiyle sınava zamanında giren Sabancanlı, bugün Vali Erdinç Yılmaz’la makamında görüştü. Ziyarette anne ve babasının ölümüyle ilgili konuşan Sabancanlı, babasının 2016 yılında akciğer kanserinden, annesinin de 2021 yılında ALS hastalığından vefat ettiğini söyledi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına Osmaniye Anadolu Lisesi’nde giren Ayşe Sabancanlı, giriş kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark etti. Gözyaşlarına boğulan Sabancanlı’yı giriş kapısında görevli polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yaşadığı şokun ardından polis ekiplerine verdiği numaradan aile yakınlarıyla görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşmişti.

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Gözyaşları içerisinde beklerken gelen telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı İhlas Haber Ajansı kameralarına anbean yansımıştı.

YKS öncesi milyonların yüreğine dokunan Ayşe konuştu


Yaşanılan olayın Türkiye genelinde geniş yer bulmasının ardından Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Ayşe Sabancanlı ile valilik makamında görüştü. Makam girişinde Ayşe’yi karşılayan Vali Yılmaz, daha sonra bir süre Ayşe ile sohbet etti. Sohbetin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, Ayşe’nin her zaman yanında olacaklarını söyledi.
YKS öncesi milyonların yüreğine dokunan Ayşe konuştu

Ayşe’nin verdiği cevaptan dolayı duygulandığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Ben de Ayşe’nin sınava geç kaldığını medyadan öğrendim. Ayşe’nin o günkü davranışı ve verdiği cevaplar bütün Türkiye’yi olduğu gibi tabi bizi de çok duygulandırdı. Biz Ayşe’nin yanındayız her zaman da yanında olacağız. Tabi Ayşe sonuçta sınava girdi, girmeseydi çok üzülürdük.

Ayşe davranışıyla çok da örnek bir davranış sergiledi. İnşallah bu şekilde hedefine gidecek” dedi.
Anne ve babasının ölümünden bahseden Ayşe Sabancanlı, “Babam 2016 yılında vefat etti. Liseye daha yeni başlamıştım. Akciğer kanseriydi. Daha sonra yatalak hasta oldu. Babama annem baktı daha sonra da vefat etti. Annem de 2021 yılı Ağustos ayında vefat etti. Annemin ALS hastalığı vardı. Annem de yatalak hasta oldu. Anneme de ağabeyimle ben baktım. Annem gözümün önünde evde vefat etti” diye konuştu.

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#YKS#Sınav#Osmaniye

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