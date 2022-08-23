YKS öncesi milyonları duygulandırmıştı! Ayşe Sabancalı'nın kazandığı bölüm belli oldu

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), sınavına Osmaniye Anadolu Lisesi’nde giren Ayşe Sabancalı, giriş kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark etti. Gözyaşlarına boğulan Sabancalı’yı giriş kapısında görevli polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yaşadığı şokun ardından polis ekiplerine verdiği numaradan aile yakınlarıyla görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşmişti. Gözyaşları içerisinde beklerken gelen telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı kameralara anbean yansımıştı.

Yaşanılan olayın ardından Ayşe Sabancalı, bugün evinin kapısını gazetecilere açtı. Teyzesinin kızı Gülhan Gürsoy ile eniştesi Erol Gürsoy ve kuzeni Zehra Gürsoy ile birlikte merkeze bağlı Dereobası köyünde yaşayan Ayşe Sabancalı’ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahip çıktı. Osmaniye Vakfı tarafından eğitim masraflarının karşılanacağı Sabancalı, Devlet Bahçeli’nin burs vermesinin çok güzel bir duygu olduğunu söylemişti.

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Devlet Bahçeli’nin burs vermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Sabancalı ise, “O an kötü bir histi. Sınava giremeyeceğimi düşündüm. Daha sonra kimliğimi getirdiler ve sınava girebildim. Polisler, öğretmenler ve veliler çok yardım ettiler. Birçok kişi aradı, çok burs teklifi aldım. Osmaniye Vakfı üzerinden Devlet Bahçeli burs vereceklerini söyledi.

Devlet üniversitesini kazanamasam bile vakıf üniversitesine gönderebileceklerini söylediler. Çok güzel bir şey bu. İlk başta bazı yorumlar kötüydü. Vidolarımı kaldırtmak istedim ama o kadar çok yayıldı ki kaldırtamazdım. Bütün veliler kapıdayken beni bekleyecek birisi yoktu” şeklinde konuştu.



AYŞE'NİN KAZANDIĞI BÖLÜM BELLİ OLDU

MHP Lideri Bahçeli’nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı’nın eğitim masraflarını üstlendiği Ayşe Sabancalı “Çocuk Gelişimi” bölümünü kazandığı öğrenildi.

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YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında Ayşe Sabancalı, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümüne yerleşmiş olup, okulun yıllık ücreti MHP Lideri Bahçeli’nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı tarafından yatırıldı.



Osmaniye Vakfı’nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:



Osmaniye’de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen, hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı’nın, devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa, Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında, Ayşe Sabancalı kızımız, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümüne kendi isteği ile yerleşmiş olup, okulun yıllık ücreti Vakfımız tarafından yatırılmıştır. Ayrıca eğitim hayatı boyunca evladımızın yanında olmaya devam edeceğiz.