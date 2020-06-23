YKS ne zaman? YKS (üniversite sınavı) saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YKS tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavına girecek olan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. YKS ne zaman yapılacak sorusu ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile yanıt buldu. YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Sınav günü belirli saatler aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki YKS 2020 saat kaçta başlayacak?

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.