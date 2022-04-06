YKS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? 2022 YKS tarihi için geri sayım

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YKS’nin ne zaman yapılacağı merak edilen konulardan biri oldu. YKS başvurularını tamamlayan adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarından mezuniyet durumlarına uygun olanlara girecekler. Tüm adayların YKS’nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri zorunlu. Sınav haziran ayında düzenlenecek.

YKS NE YAPILACAK?

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

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YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.