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YKS ne zaman yapılacak? İşte 2022 YKS (üniversite sınavı) tarihi

#YKS#Yks Ne Zaman#YKS 2022
YKS ne zaman yapılacak İşte 2022 YKS (üniversite sınavı) tarihi

YKS 2022 yılında merkezi olarak düzenlenecek. Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını 11 Şubat ve 7 Mart tarihleri aralığında tamamladılar. YKS üç oturum şeklinde yapılacak. Adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarından mezuniyet durumlarına uygun olanlara girecekler. Peki, YKS ne zaman düzenlenecek? İşte ÖSYM sınav takvimine göre YKS tarihleri

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YKS başvurularının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. YKS başvuruları şubat ve mart ayında alındı. Geç başvurular 16-17 Mart’ta gerçekleştirildi. YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine tüm adaylar girecekler. ÖSYM sınav takvimine göre TYT, AYT ve YDT haziran ayında yapılacak.

YKS NE YAPILACAK?

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

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YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

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