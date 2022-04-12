YKS ne zaman yapılacak? İşte 2022 YKS tarihi

Haberin Devamı

YKS başvuruları 2022 yılında 11 Şubat ve 7 Mart tarihleri aralığında gerçekleştirildi. YKS üç oturum şeklinde haziran ayında yapılacak. Adaylar ilk olarak TYT oturumuna girecekler. TYT’ye tüm adayların girmesi zorunlu.

YKS NE YAPILACAK?

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

Haberin Devamı

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.