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Haber Giriş: 22.01.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

YKS ne zaman yapılacak? İşte 2021 YKS başvuru ve sınav tarihi

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YKS ne zaman yapılacak? İşte 2021 YKS başvuru ve sınav tarihi
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YKS başvuruları, her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Üniversite sınavına girmek isteyenler başvurularını bu tarihler aralığında yapıyorlar. Yayımlanan ÖSYM sınav takvimine göre üç oturum şeklinde yapılacak olan YKS’nin ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da düzenlenecek. İşte YKS başvuru ve sınav tarihleri

YKS 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Lise eğitimini tamamlayan ve öğrenimine üniversitede devam etmek isteyen adaylar, üç oturum şeklinde düzenlenen sınava giriyorlar. YKS 2021 başvuruları 4 Şubat tarihinde başlayacak ve 2 Mart’ta sona erecek.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.

Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını 4 Şubat tarihinden itibaren 2 Mart’a kadar yapacaklar. Geç başvurular ise 17 Mart’ta başlayacak ve 18 Mart’ta 23:59’da sona erecek. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

YKS ne zaman yapılacak İşte 2021 YKS başvuru ve sınav tarihi

Geçtiğimiz yıl YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 70,00 TL olarak açıklanmıştı.

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