YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS başvuru tarihleri için geri sayım
YKS başvuru tarihleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Sınava girmek isteyenlerin ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde işlemlerini yapmaları gerekiyor. YKS üç oturum şeklinde merkezi olarak düzenleniyor. Sınavın ilk oturumu olan TYT, 26 Haziran’da yapılacak. İşte YKS başvuru tarihleri
YKS başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre adaylar başvurularını gerçekleştiriyorlar. Üniversite sınavına girmek isteyenler 2021 yılı sınavı için başvurularını 4 Şubat tarihinden itibaren 2 Mart’a kadar yapacaklar. Başvuru kılavuzu da bu tarihlerde yayınlanacak. İşte YKS tarihleri
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.
Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını 4 Şubat tarihinden itibaren 2 Mart’a kadar yapacaklar. Geç başvurular ise 17 Mart’ta başlayacak ve 18 Mart’ta 23:59’da sona erecek. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.
Geçtiğimiz yıl YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 70,00 TL olarak açıklanmıştı.
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