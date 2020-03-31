YKS ne zaman yapılacak? 2020 YKS hangi tarihe ertelendi? ÖSYM duyurdu

Corona virüsü salgını tehdidi nedeniyle birçok sınavın tarihi ertelendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) akıbeti erteleme kararının ardından çok sayıda adayın gündemine geldi. Peki, YKS ne zaman yapılacak? 2020 YKS hangi tarihte? İşte, ayrıntılar.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklamalarda bulunuyor. Saraç, "Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır." açıklamasını yaptı. Saraç, YSK'nin 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

YÖK Başkanı'nın açıklamalarından satıbaşları;

"Uzaktan eğitim ve öğrenme faaliyetlerini devreye soktuk. Her gün yeni sanal sınıflar devreye sokulmaktadır. Açıköğretimdeki ders materyallerini dijital platformlarda tüm üniversitelerimize açtık.

COVİD-19 salgını tüm hızıyla sürüyor. Biz süre daha evde kalmak, tüm yaş grupları için elzemdir. Üniversiteden istediklerimiz bu çerçevededir. Üniversitelerimiz aslında sağlam bir zeminde duruyor. Dünyadaki üniversite sıralamasında ilk 100'deki üniversiteler bile öğrencilerine net bir öneri sunamıyor. Büyük ölçüde ana kavram belirsizlik. Avrupa'da Almanya gibi bazı ülkeler bahar dönemini erteliyor, İsveç ve Fransa'da eğitime ara verildiğini görüyoruz. Kore'de ise online eğitim tavsiye ediliyor. Böyle bir ortamdan toplumun tüm katmanlarının, etkilendiği ortada. Türk Yüksek Öğretimi birçok ülkede olmayan tecrübeye sabittir. Bazı hususlarda kararlar aldık. Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız. YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık."