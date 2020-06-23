YKS ne zaman 2020? YKS (üniversite sınavı) saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan YKS tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine odaklanan üniversite adayları, bir yandan da YKS saatlerini sorguluyor. Sınava girecek olan adaylar YKS giriş belgesi olmadan salonlara alınmayacak, YKS sınav gününde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte, YKS sınav tarihleri.
YKS için geri sayım başladı. YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek sorularının yanıtı merak ediliyor. Üniversite sınavına girecek olan adaylar heyecanla oturumların gerçekleştirilmesini bekliyorlar. Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturum şeklinde yapılacak. İlk oturum TYT olacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebiliyorlar.Y KS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Sınav günü belirli saatler aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte, sınava dair ayrıntılar.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLAYACAK?
YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle