YKS maratonu start alıyor

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimi, Başkan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un sosyal medya üzerinden yaptığı “Sınav takvimi hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum” mesajıyla duyuruldu. Takvim, ÖSYM’nin resmi internet adresinde de paylaşıldı.

SINAV 21-22 HAZİRAN’DA

YKS’de başvurular 6 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru dönemi 11 Mart’ta başlayıp 13 Mart’ta sona erecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran 2025’te gerçekleştirilecek. YKS sonuçları 22 Temmuz 2025’te açıklanacak. ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri 13-14 Eylül tarihlerinde uygulanacak. Bu sınavların başvuruları ise 26 Haziran- 10 Temmuz arasında yapılabilecek. 23 Temmuz’da başlayacak geç başvuru dönemi 24 Temmuz’da sonlanacak. Sınav sonuçları ise 10 Ekim 2025’te ÖSYM’nin resmi internet adresinden duyurulacak.

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ÖĞRETMENLİKTE BİR İLK: MEB AKADEMİSİ GİRİŞ SINAVI

-Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla MEB tarafından kurulan Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sınavı ise önümüzdeki yıl ilk kez uygulanacak. Öğretmen adayları mesleğe başlamadan önce 550 saatlik zorunlu eğitim alacak. Eğitimden başarıyla geçen adaylar sözleşmeli olarak atanacak ve üç yıl sonunda kadroya geçme hakkı elde edecek. KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun kaldırılmasıyla yerine getirilen MEB Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) 13 Temmuz’da uygulanacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise yine aynı gün yapılacak. Söz konusu sınavlara başvurular 8-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. 28 Mayıs’ta geç başvurular yapılabilecek. Sınav sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanacak.