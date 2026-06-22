YKS maratonu sona erdi... Yorum değil bilgi soruldu

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ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) dün Türkiye genelinde, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da ve Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yapıldı. 1 milyon 627 bin 960 adayın başvurduğu AYT toplam 254 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15’te başlayan ve 180 dakika süren sınavda adaylar, Türk dili ve edebiyatından 40, matematikten 40, sosyal bilgilerden 40 ve fen bilimlerinden 40 olmak üzere toplam 160 sorudan sorumlu tutuldu. Dün tamamlanan AYT ve YDT oturumlarıyla da YKS maratonu sona ermiş oldu. Zorlu hazırlık sürecini geride bırakan adaylar, şimdi 22 Temmuz’da açıklanacak sonuçları heyecanla bekliyor. Sınavı takip ettiğimiz İstanbul Üniversitesi’ndeki adaylar, sınavın AYT oturumunu şöyle değerlendirdi:

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AYT, TYT’DEN DAHA KOLAYDI

- Asu Melek Koç: Bence kolaydı. TYT’ye kıyasla daha güzel bir sınavdı. Süre sıkıntısı çekmedim. Matematikte biraz zorlansam da fende çok zorlanmadım. Matematiğin denemelere kıyasla geometrisi zordu. Fenin de en zor dersi kimyaydı.

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- Gökçe Ekşioğlu: Sınavın zorluğu için orta denebilir. Ne çok zor ne de çok kolaydı. Sadece edebiyat soruları bir hayli ezber gerektiriyordu. Direkt bilgi soran sorular çok fazlaydı. Yapılamayacak sorular değildi. Denemelerle benzerlik gösteriyordu.

- Zeynep Naz Abiç: Matematik kolaydı ama edebiyat zorladı. Edebiyattaki destanları soran sorular çok detay ve bilgi istiyordu. Süreyi iyi kullandım ve yetiştirdim. Çözdüğüm denemelerden daha kolaydı

- Melisa Bahçekapılı: Matematiğin ilk 12 sorusu fazla zordu. Fiziğin orta düzey bir zorluğu vardı.

ANNE- KIZ BİRLİKTE SINAVA GİRDİ

- Gülşah Akşahin: Bence matematik zordu. Fen kolaydı, hatta biyoloji en kolayıydı. Kimyada bazı sorularda işlem açısından zorlandım. Süre açısından TYT daha zordu, bugün daha iyiydi. Sınav denemelerle de benzerlik gösteriyordu.

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- Aslıhan Akşahin (Anne): Edebiyat sorularında çok bilgi vardı. TYT daha yoruma dayalıydı, ama AYT daha bilgi istedi.

YABANCI DİLE 203 BİN ADAY

- Dün AYT oturumunun ardından yapılan YDT saat 15.45’te başladı. İngilizce’den 195 bin 51, Arapça’dan 4 bin 178, Almanca’dan 2 bin 550, Rusça’dan 941, Fransızca’dan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 adayın başvurduğu YDT, 17.45 itibarıyla sona erdi. Adaylar bu oturumda 120 dakikada 80 soruyu çözmek için ter döktü.

BELGRAD’DA ÖZEL SINAV

- Sınava başvuran ancak Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-22 Haziran’da Sırbistan’ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası’na katılacak 8 sporcu için Belgrad’da TYT ve AYT düzenlendi.

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OKUDUĞUNU ANLAYAN KAZANACAK

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT), Türk dili ve edebiyatı soruları bilgi ile yorum becerisini birlikte ölçerken, matematik ve fen bilimlerinde konu hâkimiyeti, işlem becerisi ve analitik düşünme ön plana çıktı. Uzmanlara göre ezber yapan değil, kavramları içselleştiren ve bilgiyi farklı bağlamlarda kullanabilen öğrenciler avantaj sağladı. Sayısal öğrencileri için matematik, eşit ağırlık ve sözel öğrencileri için ise Türk dili ve edebiyatı ile tarih testleri belirleyici oldu. Bilfen Liseleri, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji, Nesibe Aydın Okulları, Final Eğitim Kurumları ve GEN Koleji’nden uzmanlar, AYT sorularını şöyle yorumladı:

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SOSYAL BİLİMLER

Bilgi ağırlıklı ve tarih okuryazarlığı açısından seçici nitelikte olduğu görüldü. Sosyal Bilimler 1’de tarih alanında 9’uncu sınıftan 4 soru, 10’uncu sınıftan 1 soru, 11’inci sınıftan 1 soru, 12’nci sınıftan 4 soru soruldu. Sosyal Bilimler 2’deki 11 tarih sorusu geçmiş yıllara göre daha kolay ve dengeli bir dağılımdaydı. Kronolojik bilgiyi, harita okuma becerisini, kavramsal analizi ölçtü.

COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI

Genel olarak bilgi ağırlıklı olan soruların, öğrencilerin coğrafya okuryazarlığını ölçen ve seçici nitelikte olduğu görüldü. Alan bilgisini, yorumlama gücünü ve özellikle harita okuma becerilerini ölçmeye yönelik sorulara yer verildi. Sonuç olarak alanındaki bilgilere hâkim olan, düzenli çalışan ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş öğrencilerin başarabileceği, net ve anlaşılır nitelikte bir sınav gerçekleştirildi.

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FİZİK İŞLEMLİYDİ

TYT Fizik sorularına kıyasla AYT Fizik sorularında işlem becerisi ve matematiksel modelleme daha fazla ön plana çıktı. Soruların önemli bir kısmı formüller arasındaki ilişkileri kurmayı, fiziksel büyüklükler arasında hesaplamalar yapmayı ve çok adımlı problem çözme becerisini gerektirdi. Bu durum, AYT’nin seçicilik düzeyini artıran önemli unsurlardan biri oldu. Birden fazla kavramın birlikte kullanılmasını gerektiren sorular, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelikti.

TEMEL KİMYA ÖNE ÇIKTI

Genel itibarıyla bilgi temelli, açık ve anlaşılırdı. Kavramsal bilgiyi ölçtü ve temel işlem yeteneğini kullanmayı gerektirdi. Konunun bütün ayrıntılarına hâkim olmayı gerektiren sorular da vardı.

BİYOLOJİ ÇELDİRİCİYDİ

Kavrama düzeyinden çok bilgiyi ölçtü. Konuların detay bilgileri sorgulandı. Çeldiriciler güçlüydü, seçenek eleyerek cevaba ulaşılacak soru yoktu. Deney düzeneği ve grafik yorumlama gibi sorulara yer verilmedi.

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FELSEFE MÜFREDATTAN

Terimsel ifadelere daha fazla yer verildi. Yorumdan çok kavramsal bilgiye dayalıydı. Psikoloji soruları, kısa, açık ve doğrudan bilgi ölçen nitelikteydi. Sosyoloji geçtiğimiz yıla benzer biçimde terim yoğunluğundan uzak bir yapıdaydı. Mantıkta ise önceki yıllardan farklı olarak paragraf içermeyen, doğrudan kavramsal bilgiyi ölçen sorulara yer verildi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Sorular bilgi ve analitik düşünmeyi harmanlayan niteliklikteydi. Geçen seneki sınavla paralellik gösteren sorular, aynı zamanda MEBİ AYT denemelerindeki soru karakterini yansıttı. Sınavda din ve hayat (2 soru), islam ve ibadet (2 soru) ve dünya ve ahiret ünitelerinin yanı sıra özellikle Hint ve Çin dinleri ünitesinden gelen sorudaki sembol odaklı görsel tasarım, ÖSYM’nin yeni nesil soru kalıplarına örnek niteliğindeydi.

MATEMATİK ŞAŞIRTMADI

- 31 matematik ve 9 geometri sorusu iyi hazırlanan adaylar için büyük sürprizler barındırmadı. Sınavın zorluk seviyesi orta-zor düzeydeydi. Zaman yönetimi gerektiren, öğrenciyi oyalayabilecek sorular dikkat çekti. Olasılık sorusu üst sıraları hedefleyen adaylar için seçici bir soru oldu. Sorular açık ve anlaşılır bir dille soruldu. Görsel ya da anlamsal karmaşıklığa yol açabilecek soru tiplerine yer verilmedi. Bu yönüyle sınavın, önceki yıllara kıyasla daha sade bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Geometri bölümü ise genel olarak orta seviyede değerlendirilse de soruların bir kısmında öğrencilerin şekil çizmesi veya verilen bilgileri kendi çizimleri üzerinde yorumlaması gerekti.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYIRT EDİCİ

- Ayırt ediciliği yüksek testlerden biri oldu. Bilgi ve yorum becerilerini birlikte ölçen dengeli bir yapıya sahipti. Sorularda sanatçı-eser, dönem ve edebi akım bilgileri ağırlık kazanırken metin çözümleme ve çıkarım becerileri de ön plana çıktı. Özellikle divan ve halk edebiyatına ilişkin soruların çokluğu dikkat çekti. Paragraf ve metin merkezli sorularda güçlü çeldiriciler kullanıldı. Düzenli okuma yapan ve edebiyat bilgisini analiz becerisiyle destekleyen öğrenciler için avantaj sağlayan bir sınavdı.